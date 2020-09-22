Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadım
Koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüs test sonucunun negatife döndüğünü duyurdu. Paylaşım yaparak takipçilerine iyi haberi veren Reynmen, ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadığını, tat alma ve koku alma kaybı olduğu anda test yaptırmaya karar verdiğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan sosyal medya fenomeni Reynmen hastalığı yendiğini duyurdu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen, "Tat alma ve koku alma kaybı yaşamaya başladığım anda gidip test yaptırdım." dedi.
Koronavirüs sürecinde yaşadıklarını takipleri ile paylaşan Reynmen, "Ateş ve öksürük hariç ne kadar çok belirti varsa hepsini yaşadım. Tat alma ve koku alma kaybı yaşamaya başladığım anda gidip test yaptırdım. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacak olduğumu bilmek ve tek başıma olduğumu bilmek psikolojik anlamda çok yordu. Genel olarak dikkat edin" dedi.
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