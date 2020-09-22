MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadım
GeriTelevizyon Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 22.09.2020 - 23:43 | Son Güncelleme:

Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadım
Abone Olgoogle-news

Koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüs test sonucunun negatife döndüğünü duyurdu. Paylaşım yaparak takipçilerine iyi haberi veren Reynmen, ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadığını, tat alma ve koku alma kaybı olduğu anda test yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan sosyal medya fenomeni Reynmen hastalığı yendiğini duyurdu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen, "Tat alma ve koku alma kaybı yaşamaya başladığım anda gidip test yaptırdım." dedi.

Koronavirüs sürecinde yaşadıklarını takipleri ile paylaşan Reynmen, "Ateş ve öksürük hariç ne kadar çok belirti varsa hepsini yaşadım. Tat alma ve koku alma kaybı yaşamaya başladığım anda gidip test yaptırdım. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacak olduğumu bilmek ve tek başıma olduğumu bilmek psikolojik anlamda çok yordu. Genel olarak dikkat edin" dedi.

Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Ateş ve öksürük hariç tüm belirtileri yaşadım

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle