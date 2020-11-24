Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sonsuzluk Projesi oyuncu kadrosu

Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Başrolünde Jonny Weston’ın yer aldığı Sonsuzluk Projesi filminin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. Filmde Sonsuzluk Projesi, genç adam doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görür ve olaylar gelişir.

SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ OYUNCULARI

Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları arasında Jonny Weston, Virginia Gardner, Sam Lerner, Michelle DeFraites gibi isimler bulunuyor.

SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ KONUSU

Sonsuzluk Projesi, genç adam doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görür. Fotoğrafı inceleyen genç adam fotoğrafta kendisinin büyümüş halini gördüğünde büyük şok yaşar. Bu işin arkasında ne olduğun öğrenmek isteyen genç adam babasının garaja koyduğu eski eşyalarını kurcalamaya başlar. Çok eski bir kutunun içinde proje adı altında bir dosya bulan genç adam bu dosyayı arkadaşları ile gerçekleştirmeye çalışır. Buldukları proje ise bir zaman makinesidir.