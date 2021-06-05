Son Yaz'ın Canan'ı ölüyor mu? Funda Eryiğit diziden ayrılıyor iddiası

Son Yaz dizisinin yayınlanan son bölümünde Canan ve Selim, ailesi ile araçlarında saldırıya uğradı. Saldırıcı sonucu Canan'ın vurulması en dikkat çeken sahnelerden biri oldu. İzleyiciler de Canan'a ne olacağını merak ediyor. Peki Funda Eryiğit diziden ayrılacak mı?

Funda Eryiğit diziden ayrılıyor mu?

Son Yaz dizisinin bu hafta sezon finali ekranlara geldi. Canan'ın vurulması nedeniyle Funda Eryiğit'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Canan'a ne olacağı, dizinin yeni sezon bölümlerinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

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