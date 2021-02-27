Son Yaz son bölüm final sahnesi sosyal medya gündeminde- Akgün öldü mü?
Son Yaz dizisi 26 Şubat Cuma günü 9. bölümüyle ekrana geldi. Ali Atay'ın Savcı Selim rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın son bölüm finali sosyal medyaya da damga vurdu. Savcı Selim'i korumaya çalışan Akgün, kendisini arabanın önüne attı. Peki, Son Yaz dizisinde Akgün öldü mü? Alperen Duymaz Son Yaz'dan ayrıldı mı?
Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 26 Şubat Cuma akşamı 9. bölümüyle ekrana geldi. Son Yaz'ın yayınlanan son bölümünde nefes kesen sahneler yaşandı.
Akgün'ün ihanetini öğrenen Savcı Selim çılgına döndü. Savcı Selim kurulan kumpas nedeniyle ise görevden alındı. Finalde Selim'e kurulan kumpası öğrenen Akgün ise aracın çarpmasıyla yerde kanlar içinde kaldı. Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Akgün'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.