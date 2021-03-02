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Televizyon
Haber Giriş: 02.03.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Son Yaz dizisi final mi yapıyor?

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Son Yaz dizisi final mi yapıyor?

FOX'un cuma akşamları izleyiciyle buluşan Son Yaz dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Cuma günleri ekrana gelen dizinin yayınlanan son bölümünde Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti. Peki, Son Yaz dizisi final mi yapıyor?

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıer'in oturduğu, başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi en son 26 Şubat Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. 

Son bölüm final sahnesinde ise Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti .Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyuran Ali Atay'ın Savcı Selim Kara'yı canlandırdığı Son Yaz'ın final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı

Ancak Son Yaz dizisinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son Yaz dizisi ikinci sezonuyla da ekranda olacak. Sevilen dizi Son Yaz'ın reytingleri düşmezse, 22. bölümde sezon finali yapacak.

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