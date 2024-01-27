Son dönemin en iyi çıkışı! 'İnci Taneleri' tıpkı hayat gibi...

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TÜRKİYE İZLEDİ

Günlerdir heyecan ve merakla beklenen, tanıtım filmleri sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri”nin ilk bölümü, perşembe akşamı ekrana geldi.



Eşini öldürmekle suçlanan ve 10 yıl hapis yatan Azem Yücedağ’ın tahliye olduktan sonra hayata tutunma çabasını konu alan dizi, yayın hayatına rekorla başladı.

“İnci Taneleri” ekibi ilk bölümü birlikte izledi.

'İnci Taneleri' tıpkı hayat gibi

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı “İnci Taneleri”nde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan rol alıyor.



Yılmaz Erdoğan, dizi ile ilgili şunları söyledi:

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“Çok çalışıyoruz. Buradan da çalışmaya gideceğiz. Dizi başlamadan seyircide oluşan yankı ve gösterdiği reaksiyon umut verici... Umarım yayından sonra katlanarak devam eder.” Sanatçı, hikayeyi gerçekçilik üzerine kurduğunu açıkladı: “Başından beri ironi anlatıcısıyım. Hep hayata benzeyen şey yazmak istedim. Bu dizi bana bu imkanı verdi. Trajik de komik de şeyler var. Tıpkı hayat gibi.”





Yılmaz Erdoğan - Murat YancıElif Erol, Hazar Ergüçlü’ye pavyon dansını öğretmesi hakkında “Dört ay çalıştık. Ankara Havası’nı ilk kez Ankaralı Ayşe’den esinlenerek oynadım. Hazar çok iyi öğrenci” dedi.Selma Ergeç “Bu dizide olmak benim için büyük bir şans” açıklamasını yaptı.

Hazar Ergüçlü, pavyon dansıyla konuşulması hakkında şunları söyledi: “Ben de beklemiyordum. Mutlu olduk.”

Kubilay Aka, “Güzel bir hikaye ve iş. Yılmaz Hoca’nın elinden çıktığı için okumadan girebileceğim bir işti” dedi.

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TEKRARI BİLE İLK 3’TE



“İnci Taneleri”nin ilk bölümü reyting gruplarının tümünde zirveye oturdu. Dizi, Total’de 8.84 reyting ve 21.02 izlenme payı, AB’de 9.59 reyting ve 25.39 izlenme payı, 20+ABC1’de de 10.74 reyting ve 25.41 izlenme payı ile tüm gruplarda birinci oldu. Dizinin aynı akşam ekrana gelen tekrar bölümü de AB ve 20+ABC1 gruplarında üçüncü sıraya yerleşti.





Ülkü Hilal Çiftçi