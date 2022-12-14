Mahkeme salonunda büyük şok... Velayet davasında karar verildi!

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Dizinin yeni bölümünde;

SOMER'İN ŞARTI

Mine'yi cezaevinde ziyaret eden Somer, ona Kiraz'ın velayeti karşılığında şikayetini geri alacağını söyledi.

Rüçhan, Özer'e Sevilay'ı evinde ziyaret ettiğinden ve onunla yaptığı anlaşmadan bahsetti. Özer bu durumdan rahatsız olsa da bunu belli etmedi.

NESRİN GİTTİ

Sadık ile boşanma davasına günler kalan Nesrin, kızları Dönüş ve Derya ile İzmir'e gitti. Dönüş'ü ona ihanet etmediğini bir tülü ikna edemeyen Serdar da onlarla aynı otobüsteydi.

NESRİN, KIZLARI DA ALIP İZMİR'E GİTTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İzmir'e vardıklarında nereye gideceğini bilmeyen Nesrin ve kızlarına evini açan Serdar oldu. Dönüş, Serdar'ın 'kuzenim' dediği Ebru'nun annesinin eski öğrencisi olduğunu öğrendi.

Somer'e karşı öfkeli olan Türkan yemeğe inmeyince, Rüçhan odasına giderek onunla bir konuşma yaptı.

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Yuvayı ayakta tutan çocuktur. Baba olmayan bir erkek, teselliyi dışarda arar.

Babasıyla buluşmak için hazırlanan Türkan, evden çıkmadan önce Somer ile karşılaştı ve ona şikayetini geri çekip çekmediğini sordu.

Somer, Türkan'ı şikayetini geri çekmek için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Eğer şikayetini geri çekersen, aramızdaki her şeyi öldürürsün.

KATİLSİN SEN!

Gardiyan Mine'ye şikayetin geri çekildiği, hapis hayatının bittiği müjdesini verdi.

Koğuştaki kadınlar 'bebek katili' diyerek Mine'ye saldırdı.

MİNE, KATİL İLAN EDİLDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Derya, Fatih'in Dönüş'e DNA testi yaptırmasının ardında yatan gerçeği annesine anlattı. Ebru ile Serdar'ın akraba olduğuna ikna olan Dönüş, sevgilisini affetti.

SERDAR'IN MASUM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖZER'DEN SEVİLAY'A UYARI

Özer, Sevilay'ın evine giderek ona Türkan ile iş yapma fikrinden vazgeçmesini söyledi.Özer'in gece vakti habersizce kapıya gelmesi Mustafa'yı sinirlendirdi.

Anne-oğul arasında yeni bir gerilimin fitili ateşlendi. Çok geçmeden Mustafa, dizlerine kapanarak annesinden özür diledi.

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MİNE GERİ DÖNDÜ

Cezaevinden çıkan Mine, ilk iş olarak Kormanlar'ın Malikanesi'ne geldi.

Türkan'ın bağırışlarına sessiz kalamayan Rüçhan, gelinine el kaldırdı. Araya giren Somer annesini durdurdu.

Mine, malikanenin ardından bu kez holdingin kapısını çaldı. Özer, kızının adına olan hisseleri yönetmek istediğini söyleyen Mine'ye hangi şartla serbest kaldığını hatırlattı.

KIZLARIN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Mustafa, Derya'yı görmek için Ayvalık'tan İzmir'e gitti.

Derya ve Dönüş annesiyle babasını barıştırmak için halaları ile birlikte plan yaptılar.

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SÜRPRİZ ZİYARETÇİ

Sadık'ın sağlığından endişe eden Nesrin, ilk otobüsle Ayvalık'a döndü. Karısının kendisine ihtiyacı olduğunu düşünen Sadık ise soluğu İzmir'de aldı.

NESRİN VE SADIK'I BARIŞTIRMA OPERASYONU- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sevilay'ı huzursuz etmeyi kafasına koyan Rüçhan, Özer ile birlikte Sevilay'ın evine gitti.

Mine ve Somer, Kiraz'ın velayeti için mahkemede karşı karşıya geldi. Türkan, Somer'in gidişini uzaktan seyretti.

İnşallah velayeti alırsın da bu çektiğimiz acılara değer.

MİNE SÖZÜNÜ TUTMADI

Dizinin final sahnesinde;

Her zamanki gibi bir kez daha verdiği sözü hiçe sayan Mine, mahkeme salonunda, kızından ayrılmak istemediğini söyledi.

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Hakim, Kiraz'ın velayetini annesine verdi.

Somer, adliyeden çıkar çıkmaz kötü haberi Türkan ile paylaştı.

Kızından vazgeçemeyeceğini söyleyen Somer, Ayla'yı arayarak Kiraz ile birlikte evden ayrılmasını söyledi.

TÜRKAN'IN ZOR KARARI

Somer, sürenin dolmasına rağmen Kiraz'ı annesine teslim etmeyince, Mine avukatı ve polislerle birlikte malikaneye gitti ancak Kiraz bulunamadı.

Somer'in "çocuk karçırmaktan ceza alacağını ve bir daha kızını göremeyeceğini" öğrenen Türkan, Kiraz'ı annesine götürdü.

TÜRKAN, MİNE'YE TESLİM OLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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