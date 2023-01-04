Somer'e büyük şok: Senden hoşlanmıştım Türkan!

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Dizinin yeni bölümünde;

DAĞ EVİNDE ROMANTİK GECE

Özer'den Somer'in dağ evinde olduğunu öğrenen Türkan, yeni yıla sevdiği adamla girmek için harekete geçti.

Türkan'ı bir anda karşısında gören Somer, onu içeriye almadı. Çok geçmeden ilil arasındaki buzlar eridi. Somer ve Türkan başbaşa romantik bir gece geçirdi.

DAVETSİZ MİSAFİR

Herkesten habersiz Nesrin'in evindeki yılbaşı yemeğine giden Rüçhan, masada Sevilay ve Mustafa'yı görünce büyük şok yaşadı.

YILBAŞI MASASINDA DAVETSİZ MİSAFİR- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Rüçhan, Nesrin'e Sevilay'ı yemeğe davet eden kişinin kendisi olup olmadığını sordu.

MİNE'YE YANIT YOK

Somer'in evi terk ettiğini öğrenen Mine, bu durumu fırsat bilerek kızı Kiraz ile birlikte dağ evine doğru yola çıktı.

Yol boyunca Somer'i arayan, ona mesaj gönderen Mine'ye beklediği karşılık bir türlü gelmedi.

O KADIN SEVİLAY

Dönüş'ü sorguya çeken Nesrin, Özer ve Sevilay arasındaki ilişkiyi öğrendi.

Mine'nin dağ evine gelişi, Somer ve Türkan'ın neşeli başlayan gününe gölge düşürdü.

Yeni yılı kızınla karşıla istedim ama araba çamura saplandı. Sana da ulaşamadım...

RÜÇHAN İÇİNİ DÖKTÜ

Nesrin, yılbaşı gecesi yaşanan karşılaşma sonrası Rüçhan'dan özür dilemek için Kormanlar'ın malikanesine gitti.

Rüçhan, içinde tuttuğu kırgınlığı gözyaşları içinde ilk kez Nesrin ile paylaştı.

RÜÇHAN, NESRİN'İN OMUZUNDA AĞLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nesrin, Türkan'ın Sevilay ile olan ortaklığını bitirmesinin daha doğru olacağını söyledi ancan Rüçhan olayların daha da büyümemesi adına bu karara karşı çıktı.

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DÖNÜŞ KARARINI VERDİ

Derya'nın yanından Serdar ile buluşmak için ayrılan Dönüş, Fatih ile birlikte donör olmak için hastaneye gitti.

Mustafa ile buluşan Derya, ona geçmişi ve babasıyla alakalı sorular sordu.

'O EVİ BİZE AL SOMER'

Dağ evinden dönüşte Türkan'ı eve bırakan Somer, Mine ve Kiraz'ı otele götürdü.

Mine, Kiraz'ı uyutma bahanesi ile Somer'i yukarı çıkmaya ikna etti.

Türkan sana 'Mine'yi bu evde istemiyorum' deseydi, gerçekten bizden kurtulur muydun?

Mine, Kormanlar'a yakın olabilmek için maikanenin yakınında satılık bir ev buldu. Rüçhan ve Özer ile birlikte kahvaltı yapan Türkan, söz konusu evin aslında konak olduğunu öğrendi.

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MİNE, SOMER'İN AKLINI ÇELMEYE ÇALIŞIYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RÜÇHAN'IN PLANI

Özer ve Sevilay ile birlikte dışarı çıkan Rüçhan, Ayla'dan gelen telefonla mekadan apar topar çıktı.

Uzaktan Özer ve Sevilay'ı izleyen Rüçhan, onları el ele gördü.

Ev işini halleden Somer, yanında Mine ve Kiraz ile birlikte malikaneye döndü.

DÖNÜŞ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ Mİ?

Ailesinden gizli bir şekilde Fatih ile hastaneye giden Dönüş, evden çıktığında Serdar'a yakalandı.

Gerçeği daha fazla saklayamayan Dönüş, Serdar'a "Fatih Amca'nın kızı için donör olacağım." dedi.

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DÖNÜŞ, FATİH'İN BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ Mİ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Öfkeyle eve dönen Rüçhan'ı Kiraz'ı görmek de sakinleştirmedi.

RÜÇHAN'IN ŞARTI

Rüçhan, konuşmak için çağırdığı Özer'e Sevilay ile el ele olduğu fotoğrafları gösterdi.

Serdar, Fatih'en hesap sormak için iş yerine gitti. İkilinin konuşmasına şahit olan biri vardı: Dönüş!

'KARDEŞİMDEN UZAK DUR'

Annesinin eve ağlayarak dönmesi Mustafa'yı kızdırdı. Mustafa, Özer ile konuşmak için Korman Malikanesi'ne gitti.

Özer'in eski sevgilisiyle olan ilişkinin hala devam ettiğini gören Rüçhan, eşine hisselerini satmasını aksi takdirde fotoğrafları bütün Ayvalık'ın göreceğini söyledi.

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Mustafa'yı karşısında gören Türkan, onunla Derya hakkında konuştu. Türkan 'Kardeşimden uzak durmanı istiyorum' dedi.

Ayla'dan Türkan'ın Mustafa ile konuştuğunu öğrenen Somer, ikilinin yanına gitti ve hiç duymaması gereken o konuşmaya şahit oldu.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 34. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN