Sokağın Çocukları hangi kanalda? Sokağın Çocukları oyuncuları kimler?
Sıfır Bir ekibinin yeni projesi Sokağın Çocukları, 6 Şubat Perşembe günü yayınlandı. ‘Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da’ olduğu gibi Sokağın Çocukları dizisinde de arka sokakların hikayesi anlatılacak ve Adana'nın atmosferi yansıtılacak. Peki, Sokağın Çocukları dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Sokağın Çocukları oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini, adını Sıfır Bir ile duyuran Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği ve yine aynı dizinin senaryo ekibinin kaleme aldığı Sokağın Çocukları dizisinin oyuncuları ve konusuyla ilgili bilgileri derledik.
SOKAĞIN ÇOCUKLARI KONUSU
Sokağın Çocukları kanunların yetersiz kaldığı bir dünyada kendi adaletini sağlamak zorunda kalan gençlerin hikayesini insanî bir yerden anlatıyor. "Adalet nedir?", "Bir genç sokakta nasıl ayakta kalır?" gibi sorulara iyi ve kötü değil, gri karakterler üzerinden mercek tutan Sokağın Çocukları internet platformu BLU TV üzerinden yayınlanıyor. Peki, Sokağın Çocukları dizisinin oyuncuları kimler?
SOKAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCULARI
Sokağın Çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Akyüz, Cengizhan Yurdutek, Vedat Karahan, Melih Konuş, Emrullah Surmeli, Savaş Satış, Onur Akbay, Gökhan Dağcıbaşı ve Mehmet Elmas yer alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle