Şirinler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şirinler karakterleri ve hikayesi

Şirinler filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. 2011 yapımı filmin yönetmenliğini Raja Gosnell üstlenirken, yapımcılığı ise Jordan Kerner'a ait. Şirinler karakterleri ile merak ediliyor. Şirinler filmi, çizgi filmin yayınlanmadığı beş yıl sonrasında 2011 Ağustos'unda çıkmış bir 3 boyutlu filmdir. Hikâye komedileştirilmiştir. Peki, Şirinler konusu nedir? Şirinler karakterleri ve oyuncuları...

ŞİRİNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler Köyü’ne saldırır ve Şirinler’i şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar... Evli çift Patrick ve Grace Winslow evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel'e yakalanmadan, Şirinler Köyü’ne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar.

ŞİRİNLER KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Jonathan Winters: Şirin Baba

Katy Perry: Şirine

Alan Cumming: Cesur Şirin

Anton Yelchin: Sakar Şirin

Fred Armisen: Gözlüklü Şirin

George Lopez: Somurtkan Şirin

Gary Basaraba: Güçlü Şirin

John Oliver: Süslü Şirin

Paul Reubens: Şakacı Şirin

Kenan Thompson: Obur Şirin

B. J. Novak: Fırıncı Şirin

Jeff Foxworthy: Usta Şirin

Wolfgang Puck: Aşçı Şirin

Hank Azaria: Gargamel

Azman

Neil Patrick Harris: Patrick Winslow

Jayma Mays: Grace Winslow