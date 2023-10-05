Sinemanın ustaları ‘Güven Bana'da filmde buluştu

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Erdal Özyağcılar, Köksal Engür, Zihni Göktay ve Yılmaz Gruda filmde genç oyuncularla birlikte rol aldı.

Kısa süre önce yaşamını yitiren Köksal Engür ile Yılmaz Gruda’nın son projesi olan ‘Güven Bana’, 13 Ekim’de vizyona girecek.

Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan’ın da rol aldığı ‘Güven Bana’, tefeciye olan borçlarını ödemeye çalışırken başlarını beladan kurtaramayan iki kardeşin komik maceralarını beyazperdeye taşıyacak.

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Cihangir Ceyhan ve Okan Cabalar’ın da rol aldığı ‘Güven Bana’, merhum sanatçılar Köksal Engür ve Yılmaz Gruda’nın oynadığı son film.