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Sinemanın ustaları ‘Güven Bana'da filmde buluştu

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#Selçuk Aydemir#Güven Bana#Erdal Özyağcılar
Sinemanın ustaları ‘Güven Banada filmde buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 08:25

Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği ‘Güven Bana’ adlı komedi filmi, Türk sinemasının duayen isimlerini bir araya getirdi.

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Erdal Özyağcılar, Köksal Engür, Zihni Göktay ve Yılmaz Gruda filmde genç oyuncularla birlikte rol aldı.

Kısa süre önce yaşamını yitiren Köksal Engür ile Yılmaz Gruda’nın son projesi olan ‘Güven Bana’, 13 Ekim’de vizyona girecek.

Sinemanın ustaları ‘Güven Banada filmde buluştu

Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan’ın da rol aldığı ‘Güven Bana’, tefeciye olan borçlarını ödemeye çalışırken başlarını beladan kurtaramayan iki kardeşin komik maceralarını beyazperdeye taşıyacak.

Sinemanın ustaları ‘Güven Banada filmde buluştu

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Cihangir Ceyhan ve Okan Cabalar’ın da rol aldığı ‘Güven Bana’, merhum sanatçılar Köksal Engür ve Yılmaz Gruda’nın oynadığı son film.

 

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#Selçuk Aydemir#Güven Bana#Erdal Özyağcılar

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