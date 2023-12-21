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Sinema ödülleri

Güncelleme Tarihi:

#Tamer Karadağlı#Aslı Bekiroğlu#Necati Akpınar
Sinema ödülleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 08:15

Türk sinemasının 109. yılı onuruna düzenlenen Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması Ödül Töreni önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde kırmızı halı geçidi ile düzenlendi.

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Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması Ödül Töreni önceki akşam Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. SİNEGED (İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği) tarafından düzenlenen törende Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızları ile genç oyuncular bir araya geldi.

Sinema ödülleri

Gecenin sunuculuğunu Hakan Türkşen ile Nur Türkşen yaptı. Törende bu yılın ödüllerine layık görülen ünlü isimler arasında Tamer Karadağlı, Aslı Bekiroğlu, Necati Akpınar, Naz Elmas, Hasan Can Kaya, İlker Aksum, Vural Çelik, Tuğba Melis Türk, Cengiz Küçükayvaz, Gökhan Mete, Devrim Evin, Hikmet Körmükçü yer aldı.

Sinema ödülleri

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Bebeklik elbisemi kızım giyiyor

Oyuncu Wilma Elles, geceye 2 buçuk aylık kızı Tiara Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Elles, “Töreni düzenleyenler arkadaşlarım olduğu için yalnız bırakmadım. Kızımın üzerinde olan elbise, benim bebekliğimde giydiğim” dedi.

Sinema ödülleri

 

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#Tamer Karadağlı#Aslı Bekiroğlu#Necati Akpınar

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