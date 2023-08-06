Sinema keyfi Kanal D’de yaşanıyor…

Haberin Devamı

Komedi sahneleri ile dikkat çeken film “Bizim Hoca Bezdum Da!” TV’de ilk kez 8 Ağustos Salı akşamı ekrana geliyor. Başrollerinde Asuman Dabak, Sadi Celil Cengiz, Ufuk Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film izleyicileri kahkahaya boğacak.



9 Ağustos Çarşamba günü ise Kanal D ekranında aksiyon rüzgârı esecek. Oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Morgan Freeman ve Salma Hayek gibi dünyacı ünlü oyuncuların yer aldığı film “Belalı Tanık 2” saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.



Haberin Devamı

Kanada'nın en büyük hırsızı haline gelen Amerikalı Gilbert Galvan Jr.'ın gerçek hikayesinin anlatıldığı ve başrolünde ödüllü yıldız Mel Gibson’un yer aldığı Büyük Haydut ise TV’de ilk kez saat 22.30’da Kanal D’de izleyiciler ile buluşacak.

Aksiyon, macera ve komedinin yer aldığı Bizim Hoca Bezdum Da!, Belalı Tanık 2 ve Büyük Haydut, Salı ve Çarşamba akşamları Kanal D’de…