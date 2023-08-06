Sinema keyfi Kanal D’de yaşanıyor…

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Komedi sahneleri ile dikkat çeken film “Bizim Hoca Bezdum Da!” TV’de ilk kez 8 Ağustos Salı akşamı ekrana geliyor. Başrollerinde Asuman Dabak, Sadi Celil Cengiz, Ufuk Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film izleyicileri kahkahaya boğacak.
9 Ağustos Çarşamba günü ise Kanal D ekranında aksiyon rüzgârı esecek. Oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Morgan Freeman ve Salma Hayek gibi dünyacı ünlü oyuncuların yer aldığı film “Belalı Tanık 2” saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.
Aksiyon, macera ve komedinin yer aldığı Bizim Hoca Bezdum Da!, Belalı Tanık 2 ve Büyük Haydut, Salı ve Çarşamba akşamları Kanal D’de…