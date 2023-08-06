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Sinema keyfi Kanal D’de yaşanıyor…

Güncelleme Tarihi:

#Bizim Hoca Bezdum Da#Belalı Tanık 2#Büyük Haydut
Sinema keyfi Kanal D’de yaşanıyor…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 13:25

Kanal D, yaz döneminde ekrana getirdiği yepyeni dizi ve programların yanı sıra sinema filmleri ile de izleyicinin tercihi olmaya devam ediyor. Seyircileri hem filme hem de eğlenceye doyuracak yapımlar ağustos ayında da Kanal D’de izleyici ile buluşuyor.

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Komedi sahneleri ile dikkat çeken film “Bizim Hoca Bezdum Da!” TV’de ilk kez 8 Ağustos Salı akşamı ekrana geliyor. Başrollerinde Asuman Dabak, Sadi Celil Cengiz, Ufuk Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film izleyicileri kahkahaya boğacak.

Sinema keyfi Kanal D’de yaşanıyor…


9 Ağustos Çarşamba günü ise Kanal D ekranında aksiyon rüzgârı esecek. Oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Morgan Freeman ve Salma Hayek gibi dünyacı ünlü oyuncuların yer aldığı film “Belalı Tanık 2” saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

Sinema keyfi Kanal D’de yaşanıyor…

Kanada'nın en büyük hırsızı haline gelen Amerikalı Gilbert Galvan Jr.'ın gerçek hikayesinin anlatıldığı ve başrolünde ödüllü yıldız Mel Gibson’un yer aldığı Büyük Haydut ise TV’de ilk kez saat 22.30’da Kanal D’de izleyiciler ile buluşacak.
Sinema keyfi Kanal D’de yaşanıyor…


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Aksiyon, macera ve komedinin yer aldığı Bizim Hoca Bezdum Da!, Belalı Tanık 2 ve Büyük Haydut, Salı ve Çarşamba akşamları Kanal D’de…

 

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#Bizim Hoca Bezdum Da#Belalı Tanık 2#Büyük Haydut

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