Sinem Ünsal: Alya çok cesur bir kadın, ona bayılıyorum

“HİKAYE DİNAMİĞİNİ HİÇ YİTİRMEYECEK”

Alya karakterinden bahseden Ünsal, “Çok dişi olması. Hep üreyecek, hikaye içinden hikayeler doğurabilecek; heyecanını, dinamiğini hiç yitirmeyecek olması beni çok heyecanlandırdı” dedi. Alya’nın en çok haklı, azimli, doğrularının peşini bırakmayan, inancına bağlı, karakteri oturmuş biri olmasını da sevdiğini belirten Ünsal, “Kendinden emin ve çok cesur bir kadın. Bayılıyorum.” şeklinde konuştu.

“ALYA’NIN HİKAYESİ DEĞİL AMA DUYGUSU BİZİMKİYLE AYNI”

Mardin’de çekimleri devam eden dizinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, “Bu devirde kaldı mı halen böyle şeyler?” sorusunu ise şöyle yanıtladı. “Tam olarak okuduğumda ben de böyle söylemiştim. Alya’nın ve izleyicinin de dediği gibi, ‘kaldı mı böyle şeyler?’ demiştim. Ama işin içine girmeye başlayınca gördüm ki; böyle şeyler hiç bitmedi ki. Şekil değiştirerek devam ediyor. Hikayesi değil belki ama duygusu bizimkiyle aynı.”

“DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE”

“Aşk kültür farkı tanıyan bir duygu mu?” sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle konuştu; “Ben davul bile dengi dengine diye düşünenlerdenim. Diğer türlüsü de mümkün değil demiyorum ama kalıcı olabilir gibi gelmiyor bana.”

‘HER ŞEYİMLE İYİ Kİ KADINIM’

Posta Gazetesi Alev Gürsoy Cimin’in sorularını yanıtlayan güçlü kadın karakterleri canlandıran Ünsal, kadın olmayı ise şöyle tarif etti; “Çok zor ve çok özel. Dünyanın her yerinde ve her döneminde çok zor. Biyolojik olarak ise inanılmaz büyülü ve özel bir şey. Her şeyimle iyi ki kadınım.” dedi.

GÜÇLÜ KADRO

AyNa Yapım imzalı Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana geliyor.