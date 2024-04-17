Simge Sağın: Hayatta hiçbir şey için çabalamadım

Haberin Devamı

“Aşkın Olayım” şarkısının başarısı hakkında konuşan ünlü popçu, “Senin bununla ilgili bir çaban oldu mu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Benim hiçbir şeye karşı bir çabam olmadı. Hayatım boyunca her şey çabasızlığımdan önüme geldi. Çabalamak, bir şeyi zorlamak çok benlik değil. Ben zaten çabalasam da buraya getiremezdim. Milyon dolar harcasaydım, Icardi’ye o şarkıyı paylaştıramazdım. Kaldı ki adam dünya starı ve çok ünlü. Ulaşması da çok güç. Nasıl yapabilirdim ki bunu? Mümkün olmayan bir şey mümkün oldu. Öyle ki 5 yıl önce çıkan şarkı, bugünün en çok dinlenen şarkısı oldu.”

Haberin Devamı

Özel hayatı hakkında da konuşan Simge Sağın, “Sevgilim yok. Uzun süredir bekarım. Arada denemeler oldu ama sonunda yalnızlığın daha güzel olduğuna karar verdim” dedi.

Şarkıcı ayrıca son dönemde arkadaş sayısının azaldığını itiraf etti: “Artık ne istemediğini bilen bir kadınım. Kendime ne iyi gelecekse onu yapıyorum. Son yıllarda bayağı azaldı insan ilişkilerim. İnsanlar hep bir şey istiyor ama hiçbir şey vermek istemiyor. Oysa alma-verme dengesi gerekiyor hayatta. Bu yoksa ben de yokum. Rahatım nerede yerindeyse, canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Son derece mutluyum.”

Ak kaşık değilim

Simge Sağın, zaman zaman sosyal medya platformları üzerinden yazıştığı kişiler olduğunu söyledi: “DM’den yazışma olmuştur tabii ki. O kadar ak kaşık değilim yani!”