Åžimdi ak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ sakallarÄ± ve kendisinden Ã¼nlÃ¼ bÄ±yÄ±klarÄ± var... ÃœnlÃ¼ oyuncu da bir zamanlar sÄ±rÄ±m gibi delikanlÄ±ydÄ±

Kendisinin de itiraf ettiği gibi bir tesadüf eseri oyuncu olarak ünlendi. Bir zamanlar basketbol konusunda ona avantaj sağlayan uzun boyu sonradan gelişen oyunculuk kariyerinde işine yaradı.

Yıllar içinde görüntüsü de olgunlaştı, hatta artık sakallarına ve o ünlü bıyıklarına aklar bile düştü.

Saçlarını zaman zaman boyatıp daha genç görünse de çok kısa bir süre önce 80 yaşına girdi, hayatının olgunluk dönemine başladı artık.

Şimdi bu fotoğrafa dikkatlice bakın, onu tanıyabilecek misiniz?

ARTIK YÜZÜNDE YILLARIN İZLERİ VAR

Biraz daha dikkatli bakıldığında aslında gözleri ve yüz hatları onun kim olduğunu ele veriyor. Ama tabii artık yüzünde geçirdiği yılların, hayat tecrübesinin izleri var.

Artık söyleyelim bu delikanlının kim olduğunu..

Bu eski fotoğraftaki oyuncu son dönemde Blue Bloods dizisiyle ve yapımın final kararı nedeniyle yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Tom Selleck.

Geçtiğimiz ayın son günlerinde 80 yaşına giren Selleck, California'da geçen lise yıllarında basketbol takımındaydı.

Üstelik gayet de başarılıydı. Ama sonra rol aldığı bir reklam filmi sayesinde önünde bambaşka bir yol açıldı ve oyuncu oldu.

Bu sektörde de yarım yüzyıllık bir geçmişi geride bıraktı Selleck.

Tom Selleck, 1.94'lük boyuyla basketbol oynuyordu gençlik yıllarında... Ama sonra tesadüf eseri oyuncu oldu. Sinema ve TV alanında kariyer yaptı.





14 YIL OYNADIĞI DİZİNİN FİNAL YAPMASI ONU YIKTI

Bir dönem ülkemizde de yayınlanan Magnum adlı diziyle 35 yaşında şöhreti bulan Selleck, son dönemde 14 yılını verdiği Blue Bloods dizisiyle konuşuluyor.

Daha doğrusu diziye yayınlandığı kanal tarafından final yaptırılmasıyla.

Hayatını, geçen yıl piyasaya çıkan You Never Know adlı bir kitapta el yazısıyla satırlara döken Selleck, aslında başlangıçta oyuncu olmayı düşünmüyordu.

Üniversitede okurken 1.94 santimlik boyu sayesinde basketbol bursu kazandı.

KARİYERİ BİR REKLAM FİLMİYLE BAŞLADI

Ama onun gösteri dünyasının dikkatini çekmesi çok uzun sürmedi.

Bir gazlı içecek reklamında oynadı, hemen ardından da The Dating Game adlı program için seçildi. Kendi deyimiyle "Kazara gelişen" oyunculuk kariyeri de böyle başladı.

Hiç oyunculuk eğitimi almadığını saklamayan Selleck, bu konuda bir eğitim görmediği gibi oyuncu olup Hollywood'da kariyer yapma amacı bulunmadığını da kitabında satırlara döktü.

Sonradan tesadüfen başladığı kariyerini öylesine sevdi ki şimdi 14 yıldır rol aldığı Blue Bloods dizisinin final yapmış olması onu tam can evinden vurdu.

O yüzden de diziye final kararı çıktığından bu yana katıldığı her etkinlikte, bulduğu her fırsatta bu konudaki hayal kırıklığını ifade etmekten hiç çekinmiyor.

DİZİ BİTİYOR DİYE NE KADAR ÜZÜLDÜĞÜNÜ DURMADAN ANLATTI

Tom Selleck, önceleri dizi bittikten sonra California'da Magnum dizisinden kazandığı parayla satın aldığı çiftliğinde avokado yetiştireceğini söylüyordu.

Ama sonradan eğer çalışmazsa ve düzenli bir geliri olmazsa bu çiftliği satmak zorunda kalacağını ileri sürüp hayranlarını da üzdü.

Sonuç olarak yakınları Tom Selleck'in yeteri kadar serveti olduğunu ve çalışmadan da yaşayabileceğini söyledi buna karşılık.

Zaten bu sözlerin ardındaki gerçek de ortaya çıktı.

Selleck, her ne kadar artık 80 yaşına gelse de emekli olmaya hiç hazır olmadığını kendisi ifade etti.

Oyuncunun çalışmak istediği ve hatta bunun için Blue Bloods'ın bitiminden sonra dostlarını arayıp yeni projeler peşine düştüğü de konuşulanlar arasında.

Aslına bakılırsa haksız da sayılmaz Selleck emeklilikten kaçınma konusunda. Çünkü hayatının neredeyse 50 yılını yani yarım asırlık bir süreyi kamera karşısında geçirdi.

YARIM ASIRDIR KAMERA KARŞISINDA

Tam adıyla Thomas William Selleck, 29 Ocak 1945'te dünyaya gözlerini açtı.

Magnum P.I ile şöhreti bulduktan sonra birçok başka sinema filminde ve dizide rol aldı. Three Men and a Baby (üç Adam ve Bir Bebek) Three Men and a Little Lady (Üç Adam ve Bir Küçük Hanım) gibi bir döneme damgasını vuran filmlerde kamera karşısına geçti.

Friends dizisi de onun kamera karşısına geçtiği yapımlardan biri. The Rockford Files, The Sacketts; Selleck'in oynadığı filmlerden bazıları.

Selleck'in yarım asırlık kariyeriyle ilgili olarak konuşlan başka bir nokta daha var. O da Indiana Jones rolünü geri çevirmiş olması.

Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanıştı. 1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.