Åžimdi ak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ sakallarÄ± ve kendisinden Ã¼nlÃ¼ bÄ±yÄ±klarÄ± var... ÃœnlÃ¼ oyuncu da bir zamanlar sÄ±rÄ±m gibi delikanlÄ±ydÄ±

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Kendisinin de itiraf ettiÄŸi gibi bir tesadÃ¼f eseri oyuncu olarak Ã¼nlendi. Bir zamanlar basketbol konusunda ona avantaj saÄŸlayan uzun boyu sonradan geliÅŸen oyunculuk kariyerinde iÅŸine yaradÄ±.

YÄ±llar iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de olgunlaÅŸtÄ±, hatta artÄ±k sakallarÄ±na ve o Ã¼nlÃ¼ bÄ±yÄ±klarÄ±na aklar bile dÃ¼ÅŸtÃ¼.

SaÃ§larÄ±nÄ± zaman zaman boyatÄ±p daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nse de Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce 80 yaÅŸÄ±na girdi, hayatÄ±nÄ±n olgunluk dÃ¶nemine baÅŸladÄ± artÄ±k.

Åžimdi bu fotoÄŸrafa dikkatlice bakÄ±n, onu tanÄ±yabilecek misiniz?

ARTIK YÃœZÃœNDE YILLARIN Ä°ZLERÄ° VAR

Biraz daha dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aslÄ±nda gÃ¶zleri ve yÃ¼z hatlarÄ± onun kim olduÄŸunu ele veriyor. Ama tabii artÄ±k yÃ¼zÃ¼nde geÃ§irdiÄŸi yÄ±llarÄ±n, hayat tecrÃ¼besinin izleri var.

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ArtÄ±k sÃ¶yleyelim bu delikanlÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu..

Bu eski fotoÄŸraftaki oyuncu son dÃ¶nemde Blue Bloods dizisiyle ve yapÄ±mÄ±n final kararÄ± nedeniyle yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Tom Selleck.

GeÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n son gÃ¼nlerinde 80 yaÅŸÄ±na giren Selleck, California'da geÃ§en lise yÄ±llarÄ±nda basketbol takÄ±mÄ±ndaydÄ±.

Ãœstelik gayet de baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Ama sonra rol aldÄ±ÄŸÄ± bir reklam filmi sayesinde Ã¶nÃ¼nde bambaÅŸka bir yol aÃ§Ä±ldÄ± ve oyuncu oldu.

Bu sektÃ¶rde de yarÄ±m yÃ¼zyÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸi geride bÄ±raktÄ± Selleck.

Tom Selleck, 1.94'lÃ¼k boyuyla basketbol oynuyordu genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda... Ama sonra tesadÃ¼f eseri oyuncu oldu. Sinema ve TV alanÄ±nda kariyer yaptÄ±.





14 YIL OYNADIÄžI DÄ°ZÄ°NÄ°N FÄ°NAL YAPMASI ONU YIKTI

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan Magnum adlÄ± diziyle 35 yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hreti bulan Selleck, son dÃ¶nemde 14 yÄ±lÄ±nÄ± verdiÄŸi Blue Bloods dizisiyle konuÅŸuluyor.

Daha doÄŸrusu diziye yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanal tarafÄ±ndan final yaptÄ±rÄ±lmasÄ±yla.

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HayatÄ±nÄ±, geÃ§en yÄ±l piyasaya Ã§Ä±kan You Never Know adlÄ± bir kitapta el yazÄ±sÄ±yla satÄ±rlara dÃ¶ken Selleck, aslÄ±nda baÅŸlangÄ±Ã§ta oyuncu olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu.

Ãœniversitede okurken 1.94 santimlik boyu sayesinde basketbol bursu kazandÄ±.

KARÄ°YERÄ° BÄ°R REKLAM FÄ°LMÄ°YLE BAÅžLADI

Ama onun gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ekmesi Ã§ok uzun sÃ¼rmedi.

Bir gazlÄ± iÃ§ecek reklamÄ±nda oynadÄ±, hemen ardÄ±ndan da The Dating Game adlÄ± program iÃ§in seÃ§ildi. Kendi deyimiyle "Kazara geliÅŸen" oyunculuk kariyeri de bÃ¶yle baÅŸladÄ±.

HiÃ§ oyunculuk eÄŸitimi almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamayan Selleck, bu konuda bir eÄŸitim gÃ¶rmediÄŸi gibi oyuncu olup Hollywood'da kariyer yapma amacÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kitabÄ±nda satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

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Sonradan tesadÃ¼fen baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini Ã¶ylesine sevdi ki ÅŸimdi 14 yÄ±ldÄ±r rol aldÄ±ÄŸÄ± Blue Bloods dizisinin final yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± onu tam can evinden vurdu.

O yÃ¼zden de diziye final kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her etkinlikte, bulduÄŸu her fÄ±rsatta bu konudaki hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmekten hiÃ§ Ã§ekinmiyor.

DÄ°ZÄ° BÄ°TÄ°YOR DÄ°YE NE KADAR ÃœZÃœLDÃœÄžÃœNÃœ DURMADAN ANLATTI

Tom Selleck, Ã¶nceleri dizi bittikten sonra California'da Magnum dizisinden kazandÄ±ÄŸÄ± parayla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸinde avokado yetiÅŸtireceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

Ama sonradan eÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmazsa ve dÃ¼zenli bir geliri olmazsa bu Ã§iftliÄŸi satmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p hayranlarÄ±nÄ± da Ã¼zdÃ¼.

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SonuÃ§ olarak yakÄ±nlarÄ± Tom Selleck'in yeteri kadar serveti olduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸmadan da yaÅŸayabileceÄŸini sÃ¶yledi buna karÅŸÄ±lÄ±k.

Zaten bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndaki gerÃ§ek de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Selleck, her ne kadar artÄ±k 80 yaÅŸÄ±na gelse de emekli olmaya hiÃ§ hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi ifade etti.

Oyuncunun Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸi ve hatta bunun iÃ§in Blue Bloods'Ä±n bitiminden sonra dostlarÄ±nÄ± arayÄ±p yeni projeler peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ de konuÅŸulanlar arasÄ±nda.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa haksÄ±z da sayÄ±lmaz Selleck emeklilikten kaÃ§Ä±nma konusunda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ±n neredeyse 50 yÄ±lÄ±nÄ± yani yarÄ±m asÄ±rlÄ±k bir sÃ¼reyi kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irdi.

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Â YARIM ASIRDIR KAMERA KARÅžISINDA

Tam adÄ±yla Thomas William Selleck, 29 Ocak 1945'te dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

Magnum P.I ile ÅŸÃ¶hreti bulduktan sonra birÃ§ok baÅŸka sinema filminde ve dizide rol aldÄ±. Three Men and a Baby (Ã¼Ã§ Adam ve Bir Bebek) Three Men and a Little Lady (ÃœÃ§ Adam ve Bir KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±m) gibi bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran filmlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Friends dizisi de onun kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi yapÄ±mlardan biri. The Rockford Files, The Sacketts; Selleck'in oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerden bazÄ±larÄ±.

Selleck'in yarÄ±m asÄ±rlÄ±k kariyeriyle ilgili olarak konuÅŸlan baÅŸka bir nokta daha var. O da Indiana Jones rolÃ¼nÃ¼ geri Ã§evirmiÅŸ olmasÄ±.

Â Tom Selleck her anlamda istikrarlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1983 yÄ±lÄ±nda Londra'da sahnelenen Cats mÃ¼zikalinde rol alan Jillie Mack ile tanÄ±ÅŸtÄ±. 1987 yÄ±lÄ±nda evlendi ve Ã§iftin evliliÄŸi hala sÃ¼rÃ¼yor. Evlenmelerinden bir yÄ±l sonra da kÄ±zlarÄ± Hannah dÃ¼nyaya geldi. Bu arada yeri gelmiÅŸken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden ÅŸu anda 58 yaÅŸÄ±nda olan Kevin adÄ±nda bir oÄŸlu bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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