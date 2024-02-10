'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yıllar sonra buluştu

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Sihirli Annem dizisinde Jess Molho “Yavuz”, Jennifer Boyner ise “Toprak” rolünde oynamıştı. 2002 yılında başlayıp 2006 yılında sona eren dizi, halen daha en çok konuşulan fantastik çocuk yapımları arasında yer alıyor.



Jennifer Boyner, Jess Molho ile Demet Akalın’ın sunduğu “Aramızda Kalmasın” programına konuk oldu. Molho, kızı rolündeki Boyner ile yıllar sonra bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Boyner, Molho ile kuliste çekilen pozlarını sosyal medya hesabından “Baba kız buluşması” notu ile paylaştı.