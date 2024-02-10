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'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yıllar sonra buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Sihirli Annem#Jess Molho#Jennifer Boyner
Sihirli Annemin Toprak ve Yavuzu yıllar sonra buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 12:55

Bir dönem Kanal D’de yayınlanan “Sihirli Annem”de Toprak ve Yavuz karakterleri ile tanınan Jennifer Boyner ile Jess Molho yıllar sonra bir araya geldi. İkili, pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Sihirli Annem dizisinde Jess Molho “Yavuz”, Jennifer Boyner ise “Toprak” rolünde oynamıştı. 2002 yılında başlayıp 2006 yılında sona eren dizi, halen daha en çok konuşulan fantastik çocuk yapımları arasında yer alıyor.

Jennifer Boyner, Jess Molho ile Demet Akalın’ın sunduğu “Aramızda Kalmasın” programına konuk oldu. Molho, kızı rolündeki Boyner ile yıllar sonra bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Boyner, Molho ile kuliste çekilen pozlarını sosyal medya hesabından “Baba kız buluşması” notu ile paylaştı.

Sihirli Annemin Toprak ve Yavuzu yıllar sonra buluştu

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#Sihirli Annem#Jess Molho#Jennifer Boyner

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