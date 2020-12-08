Sihirli Annem yeni oyuncuları kimler? İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

Bir zamanların en çok izlenen dizisi Sihirli Annem Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform Exxen için yeniden çekileceği açıklanmıştı. Sihirli Annem’in kadrosu ve yayına başlayacağı tarih ile ilgili detaylar belli oldu.



Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Lale Başar, Nergis Kumbasar, Eylem Yıldız, Bülent Seyran ve Hande Katipoğlu’nun yer alacağı Sihirli Annem’in çocuk oyuncuları da belli oldu. Dizide Cem’in çocukluk aşkı Tuğçe’yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren’i Cemre Demircan, Cem’i ise Egemen Uysal canlandıracak. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin önemli karakterlerinden Çilek'i canlandıracak oyuncu da son anda değişti. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı karakteri Eylül Ugan canlandıracak.



Sihirli Annem Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak.

SİHİRLİ ANNEM HAKKINDA



Sihirli Annem dizisi Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin kadrosunda İnci Türkay, Defne Joy Foster, Mümtaz Sevinç, Gizem Güven, Damla Ersubaşı gibi isimler yer alıyordu. Dizi 2003-2012 yılları arasında yayınlanmıştır.