Sihirli Annem saat kaçta? Sihirli Annem tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarında!

Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alan Sihirli Annem, yeniden izleyici ile buluşuyor. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı Sihrili Annem'in tekrar bölümleri Kanal D ekranlarında olacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'da Kanal D'de!

DİZİNİN KONUSU

Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir.

Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadeleler başlar.