Sihirli Annem oyuncuları kimdir? İşte Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları merak edilen konular arasında bulunuyor. Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem yeni oyuncuları ile Exxen’de yayınlanmaya başlanıldı. Dizinin sevenleri oyuncu kadrosunu ve karakterlerini araştırmaya başladılar. İşte Sihirli Annem yeni oyuncuları hakkında bilgiler
Sihirli Annem yeni oyuncular ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. Exxen’de yayınlanan dizinin ilk bölümü bu akşam TV 8’de ekrana gelecek. Sihirli Annem dizisinde Sadık karakterine Emre Altuğ, Betüş karakterine Açelya Topaloğlu, Dudu karakterine Nergis Kumbasar hayat veriyor.
SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI
Sihirli Annem’in oyuncuları arasında Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.
Dizide Cem’in çocukluk aşkı Tuğçe’yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren’i Cemre Demircan, Cem’i ise Egemen Uysal canlandıracak. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı Çilek karakterini ise Eylül Ugan canlandırıyor.
Sadık -Emre Altuğ
Betüş – Açelya Topaloğlu
Dudu – Nergis Kumbasar
Perihan – Lale Başar
Çilek – Eylül Ugan
Cemre - Cemre Demircan
Cem - Egemen Uysal
Tuğçe - Nisa Sofiya Aksongur
Suzan - Hande Katipoğlu
Avni - Bülent Seyran
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