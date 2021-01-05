MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSihirli Annem oyuncuları kimdir? İşte Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri
GeriTelevizyon Sihirli Annem oyuncuları kimdir? İşte Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Sihirli Annem oyuncuları kimdir? İşte Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sihirli Annem oyuncuları kimdir? İşte Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri
Abone Olgoogle-news

Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları merak edilen konular arasında bulunuyor. Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem yeni oyuncuları ile Exxen’de yayınlanmaya başlanıldı. Dizinin sevenleri oyuncu kadrosunu ve karakterlerini araştırmaya başladılar. İşte Sihirli Annem yeni oyuncuları hakkında bilgiler

Sihirli Annem yeni oyuncular ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. Exxen’de yayınlanan dizinin ilk bölümü bu akşam TV 8’de ekrana gelecek. Sihirli Annem dizisinde Sadık karakterine Emre Altuğ, Betüş karakterine Açelya Topaloğlu, Dudu karakterine Nergis Kumbasar hayat veriyor.

SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI

Sihirli Annem’in oyuncuları arasında Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.

Dizide Cem’in çocukluk aşkı Tuğçe’yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren’i Cemre Demircan, Cem’i ise Egemen Uysal canlandıracak. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı Çilek karakterini ise Eylül Ugan canlandırıyor.

Sadık -Emre Altuğ

Betüş – Açelya Topaloğlu

Dudu – Nergis Kumbasar

Perihan – Lale Başar

Çilek – Eylül Ugan

Cemre - Cemre Demircan

Cem - Egemen Uysal

Tuğçe - Nisa Sofiya Aksongur

Suzan - Hande Katipoğlu

Avni - Bülent Seyran

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle