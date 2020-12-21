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Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı - İşte Sihirli Annem yeni oyuncu kadrosu

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Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı - İşte Sihirli Annem yeni oyuncu kadrosu
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Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan yeni projesi Exxen’de yer alacak dizilerden biri de Sihirli Annem olmuştu. Kadrosu yenilenen Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı. Exxen’in Instagram hesabından yayınlanan afiş ‘Sihirli bir dünyanın kapıları, “Sihirli Annem” ile aralanıyor! Büyük, küçük herkesi heyecanlandıran dizimizin afişi…’ notuyla paylaşıldı. İşte Sihirli Annem oyuncuları hakkında detaylı bilgi...

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin afişi ortaya çıktı. Sihirli Annem’in afişinde dizinin yeni başrol oyuncuları ön plana çıkıyor. Dizide Cem’in çocukluk aşkı Tuğçe’yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren’i Cemre Demircan, Cem’i ise Egemen Uysal canlandıracak. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı Çilek karakterini ise Eylül Ugan canlandıracak.

Sihirli Annem’in oyuncu kadrosuna Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.

 

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