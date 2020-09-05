MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri‘Şiddete hayır’ sahnesi
GeriTelevizyon ‘Şiddete hayır’ sahnesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 05.09.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

‘Şiddete hayır’ sahnesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Şiddete hayır’ sahnesi
Abone Olgoogle-news

KANAL D’nin merakla beklenen iddialı dizisi “Yeni Hayat”, önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi, farklı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not aldı. Dizideki kadına şiddete dikkat çeken sahne de ses getirdi. Çayoğlu’nun canlandırdığı eski özel harekâtçının sokakta eski kocasından şiddet gören kadını kurtardığı sahne, sosyal medyada çok konuşuldu. “Yeni Hayat”ın ikinci bölümü, 10 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle