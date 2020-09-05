‘Şiddete hayır’ sahnesi

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi, farklı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not aldı. Dizideki kadına şiddete dikkat çeken sahne de ses getirdi. Çayoğlu’nun canlandırdığı eski özel harekâtçının sokakta eski kocasından şiddet gören kadını kurtardığı sahne, sosyal medyada çok konuşuldu. “Yeni Hayat”ın ikinci bölümü, 10 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.