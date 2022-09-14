Sezonun iddialı dizisi O Kız’ın başrol oyuncularından çok özel açıklamalar….

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Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizinin yayınlanan tanıtımları izleyiciden büyük ilgi görmüştü. Ekrana gelmek için gün sayan dizinin başrol oyuncuları yeni projeleri ile ilgili şunları söyledi;

Çok farklı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak olan Erkan Petekkaya:

“O Kız, hem yepyeni hem de çok değişik bir senaryo… Yepyeni bir ekip…Dolayısıyla tabi ki çok heyecanlıyım. En önemlisi şimdiye kadar oynadığım rollerin çok dışında, çok farklı bir rol oynayacağım. Çok hassas, çok ince ince işlenmesi gereken bir rol… Bunun hem sorumluluğunu hissediyorum hem de ayrıca heyecanlıyım. Bu çok değişik bir duygu. Dilerim seyircilerimizde beğenir, hep beraber başarılı keyifli günler geçiririz.” dedi.



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O Kız’ın seyirci üzerinde bırakacağı etkiyi merak ettiğine değinen Sezin Akbaşoğulları:

“Dizimiz 21 Eylül’de başlıyor. Heyecan dorukta😊 Odağına kadın meselesini oturtan ve uğradığı haksızlıklar sonucu masumiyetini kenara bırakıp savaşa katılan O Kız’ı anlatacağımız dizimizin seyirci üzerinde yaratacağı etkiyi merakla bekliyorum.” dedi.



"O Kız'da yer aldığım ve her bir anına can katabildiğim için çok şanslıyım. 21 Eylül akşamı sizler ve güzel enerjilerinizle buluşmayı heyecanla bekliyorum. "dedi.



Dizinin izleyici ile buluşacağı an için sabırsızlandığını dile getiren Cengiz Orhonlu:

”Bir anda çok büyük bir kitle ile Ozan’ı tanıştıracak olmak beni çok heyecanlandırıyor. İzleyicinin karşısına çıkacağımız o an için sabırsızlanıyorum. Ozan biraz köşeleri olsa da benim canım arkadaşım ve büyük derdim. Hepimizin kendimizi bulmaya çalıştığı gibi ben de Ozan’ı arıyorum hala… Ozan da, Cengiz de aslında hepimiz kendimizi arıyoruz bu hayatta. Dilerim insanlar da ona benim baktığım yerden bakabilirler. Herkesin ilgisine ve heyecanına teşekkür ederim, muhteşem bir ekip ile çalışıyoruz, 21 Eylül’den sonra artık takdir izleyicimizin. Yolumuz açık olsun.” dedi.



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O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O Kız, 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…