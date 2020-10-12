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Haber Giriş: 12.10.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Seyirciye özel teşekkür

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Seyirciye özel teşekkür
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Pandemi sebebiyle sahnelere 7 ay ara veren “Amadeus” oyunu, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluştu. Başrol oyuncuları Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz, seyircisine teşekkür konuşması yaptı.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus” oyunu yeni normal süreç içerisinde alınan tedbirlerle Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen oyun sonrasında başrol oyuncuları seyircisine teşekkür konuşması yaptı. Selçuk Yöntem, “7 ay bekleyip, biletlerini iade etmeyen ve devam eden pandemi sürecinde yeni bilet alarak bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz” dedi. Okan Bayülgen, “Amadeus kapalı gişe oynayan bir oyun. 7 ay sonra çok güzel bir başlangıç yaptı. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Özlem Öçalmaz ise düşüncelerini şöyle ifade etti: “7 aylık mecburi bir aradan sonra seyircimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çok özlemiş ve özlenmişiz.”

Seyirciye özel teşekkür


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