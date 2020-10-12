Seyirciye özel teşekkür

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus” oyunu yeni normal süreç içerisinde alınan tedbirlerle Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen oyun sonrasında başrol oyuncuları seyircisine teşekkür konuşması yaptı. Selçuk Yöntem, “7 ay bekleyip, biletlerini iade etmeyen ve devam eden pandemi sürecinde yeni bilet alarak bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz” dedi. Okan Bayülgen, “Amadeus kapalı gişe oynayan bir oyun. 7 ay sonra çok güzel bir başlangıç yaptı. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Özlem Öçalmaz ise düşüncelerini şöyle ifade etti: “7 aylık mecburi bir aradan sonra seyircimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çok özlemiş ve özlenmişiz.”





