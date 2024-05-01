×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Seyirci bu bölümü merakla bekliyor! Yaşarken de ölünür mü?

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#Mesut Komiser
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:04

18 yıldır ekranda olan, Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziye dönüşü izleyicileri sevindirmekle beraber hikâyeye dair merakı da iyice artırdı. “Yaşarken de ölünür” cümlesinin ekrana geldiği tanıtım filmi ise bir kez daha gündem oldu.

Haberin Devamı

Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile günlerce konuşuldu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi.

Seyirci bu bölümü merakla bekliyor Yaşarken de ölünür mü

Yayınlanan duygu yüklü tanıtıma Mesut’un ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve ekip arkadaşlarının söylediği sözler damga vurdu.

Seyirci bu bölümü merakla bekliyor Yaşarken de ölünür mü

Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un diziye nasıl bir hikaye ile geri döneceği; ekip ile yeniden karşılaştığında nelerin yaşanacağı dizinin 3 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ekrana gelecek.

Haberin Devamı

Seyirci bu bölümü merakla bekliyor Yaşarken de ölünür mü

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar her Cuma Kanal D’de ekrana geliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#Mesut Komiser

BAKMADAN GEÇME!