Seyirci bu bölümü merakla bekliyor! Yaşarken de ölünür mü?

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Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile günlerce konuşuldu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi.

Yayınlanan duygu yüklü tanıtıma Mesut’un ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve ekip arkadaşlarının söylediği sözler damga vurdu.

Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un diziye nasıl bir hikaye ile geri döneceği; ekip ile yeniden karşılaştığında nelerin yaşanacağı dizinin 3 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ekrana gelecek.

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Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar her Cuma Kanal D’de ekrana geliyor.