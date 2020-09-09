Sex Education dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Sex Education oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk olarak 2019 yılının başlarında gösterime girmiş olan Sex Education dizisi, gençlik dizisi olarak görülse de içeriğinde drama ve komedi türlerini de barındırıyor.

Sex Education Dizisinin Konusu Nedir?

Sex Education dizisinin ana konusunda bir liseye giden 3 lise öğrencisi ve aralarında geçen olaylar yer alıyor. Annesi seks terapisti olan 16 yaşındaki Otis Milburn adlı lise öğrencisi, okulda oldukça utangaç ve içine kapanık birisidir. Okuldaki diğer öğrencilerden birisi olan Maeve Wiley ise okulun hırçın kızlarından birisi rolünde. Annesi seks terapisti olan Otis, Maeve Wiley’in okuldaki davranışlarından dolayı seks konusunda bilgili olduğunu anlıyor. Ona daha çok bilgi paylaşmaya başlayan Otis, annesinin verdiği bilgiler sayesinde iletişimini hızlandırıyor. İletişimleri sonucunda ikili bu bilgileri sayesinde okuldaki diğer kişiler üzerinden para kazanmak için harekete geçiyor ve kısacası okuldaki seks terapist partnerliğine başlıyorlar. Öte yandan Otis cinsel deneyim konusunda bir hayli zayıf birisi ve Wiley bu konuda ona yardımcı olmaya çalışıyor ve dizinin konusu burada başlıyor.

Wiley bir yandan Otis ile ilgilenirken, diğer yandan da Otis’in annesinden aldığı bilgiler yardımı ile diğer öğrencilere ders vererek para kazanmaya başlıyorlar. Annesinden aldığı eğitim sayesinde diğer öğrenciler ile birebir görüşen Otis, bu kişilerin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Dizi her ne kadar seks içerikli olarak görülse de dünya üzerindeki cinsel hayatın daha da geniş olmasına ve insanların utanmamasına yönelik bilgiler de dizide karşımıza çıkıyor. Ancak para kazanmaya başlayan öğrenciler, kısa süre sonra başlarına gelecek olaylar sonrasında işlerin tersine gideceklerini görürler ve dizinin ilerleyen bölümleri bu olaylar sonrasında şekil almaya başlar.

Sex Education Kaç Bölüm ve Sezon?

Netflix aracılığı ile ilk kez 2019 yılında yayınlanmaya başlamış olan dizi toplam 2 sezondan oluşuyor. Ancak dizinin çekimlerinin yeni sezonda yapılacağı tahmin edilmektedir. Kısacası Sex Education dizisi şu anlık 2 sezon ve 16 bölümden oluşuyor. Her sezon için dizide 8 bölüm yer almaktadır.

Sex Education Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin başrol oyuncu koltuğunda 3 isim bulunuyor. Türkçe dublajı da yer alan Sex Education dizisinin başrol oyuncuları, diğer oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekildedir:

- Emma Waykey: Maeve Wiley

- Asa Butterfield: Otis Milburn

- Ncuti Gatwa: Eric Effiong

- Gillian Aderson: Dr. Jean

- Connor Swindells: Adam Golf

- Kedar Williams: Jackson M.

- Tanya Reynolds: Lily Iglehart

- Alistair Petrie: Mr Groff

Sex Education Yönetmeni Kimdir?

- Laurie Nunn

Sex Education Yapımcısı Kimdir?

- Jon Jennings

Sex Education Senaristi Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini üstlenen Laurie Nunn, aynı zamanda senaristliğini de üstlenmiştir.