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Sevmedim Deme”nin galası yapıld! 'İzleyeceğiniz her şey gerçek'

Güncelleme Tarihi:

#Kurtuluş Kuş#Burak Bulut#Sevmedim Deme
Sevmedim Deme”nin galası yapıld İzleyeceğiniz her şey gerçek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:21

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un başrolde olduğu ve hayat hikayelerini anlatan “Sevmedim Deme”nin galası yapıldı. İkili, filmdeki her şeyin gerçek olduğunu söyledi.

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Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut’un yaşam hikayesine odaklanan “Sevmedim Deme” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

Filmin yönetmeni Burak Kuka, “İzleyeceğiniz bütün hikaye gerçek. Müzik âşığı iki arkadaşın başarı hikayesini anlattık” dedi.

Sevmedim Deme”nin galası yapıld İzleyeceğiniz her şey gerçek

Burak Bulut, kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilerine teşekkür etti: “Eskiden kaldığımız evlerde çekim yapmaya çalıştık. Şivemizi kaybetmeden söylemeye çalıştık. Filmde gerçekçiliğe çok önem verdik.”

Kurtuluş Kuş da fragmanda gösterilen babasının ölme sahnesinin hatırlatılması üzerine, “Bu anı 4 yıl önce yaşadığım için benim için ağır bir yüktü. Bizde değişmeyen tek şey, birliğimiz, beraberliğimiz, dostluğumuz” dedi.

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Sevmedim Deme”nin galası yapıld İzleyeceğiniz her şey gerçek

Ceyda Ateş
Sevmedim Deme”nin galası yapıld İzleyeceğiniz her şey gerçek

İrem Derici
Sevmedim Deme”nin galası yapıld İzleyeceğiniz her şey gerçek

Serra Tokdemir

 

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#Kurtuluş Kuş#Burak Bulut#Sevmedim Deme

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