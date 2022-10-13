Sevmedim Deme”nin galası yapıld! 'İzleyeceğiniz her şey gerçek'

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Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut’un yaşam hikayesine odaklanan “Sevmedim Deme” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

Filmin yönetmeni Burak Kuka, “İzleyeceğiniz bütün hikaye gerçek. Müzik âşığı iki arkadaşın başarı hikayesini anlattık” dedi.

Burak Bulut, kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilerine teşekkür etti: “Eskiden kaldığımız evlerde çekim yapmaya çalıştık. Şivemizi kaybetmeden söylemeye çalıştık. Filmde gerçekçiliğe çok önem verdik.”

Kurtuluş Kuş da fragmanda gösterilen babasının ölme sahnesinin hatırlatılması üzerine, “Bu anı 4 yıl önce yaşadığım için benim için ağır bir yüktü. Bizde değişmeyen tek şey, birliğimiz, beraberliğimiz, dostluğumuz” dedi.

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Ceyda Ateşİrem DericiSerra Tokdemir