Şevki Sözen kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı’daki Şevki Hoca hakkında bilgiler

Şevki Sözen ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Müge Anlı'nın programındanS ayrılan Arif Verimli’nin açıklamalarının ardından izleyiciler programda, ‘Şevki hoca’ diye hitap edilen Şevki Sözen’i merak etmeye başladılar. Prof. Dr. Şevki Sözen; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda görevine devam etmektedir.

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Şevki Sözen 1963 Afganistan Kabil doğumlu. Prof. Dr. Şevki Sözen baba tarafından aslen Makedonya asıllıdır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezunudur.

Kariyerine Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 1987 yılında Asistan olarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN iş hayatına sırasıyla;

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003) kurumlarında bulunmuş ve şu anda; İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.