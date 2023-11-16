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Şevket Çoruh'tan Arka Sokaklar yorumu: 18 yıllık mükemmel proje

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#Arka Sokaklar#Zafer Ergin#Zafer Ergin
Şevket Çoruhtan Arka Sokaklar yorumu: 18 yıllık mükemmel proje
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 08:09

Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da ‘Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh, 18 yıldır ilgiyle izlenen proje hakkında konuştu.

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KURUSIKI KAZASI SET HATASI

Arka Sokaklar”ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, geçtiğimiz günlerde “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet”e konuk olmuş ve dizinin ilk bölümlerinde kurusıkı silahla yanlışlıkla rol arkadaşı Şevket Çoruh’u vurduğunu açıklamıştı.

Önceki akşam eşi Özge Turna ile Kuruçeşme’de görüntülenen Çoruh’a Zafer Ergin’in açıklamaları soruldu.

Olayı gülümseyerek anımsayan ünlü oyuncu şöyle konuştu: “Set hatası minik bir durum. 18 senedir devam eden mükemmel bir proje. Hâlâ bayılarak izliyorum.”

Şevket Çoruhtan Arka Sokaklar yorumu: 18 yıllık mükemmel proje

EMNİYET AMİRİNİN VURDUĞU YERDE...

Zafer Ergin olayı şöyle anlatmıştı: “Daha ilk bölümlerdeydi. Bir apartman baskınında içeri girdik, ateş etmeye başladık. Şevket birden ‘Dikkatli olsanıza’ dedi. Meğer Şevket’i vurmuşum. ‘Emniyet amirinin vurduğu yerde gül biter’ dedik, geçtik.”

 

 

 

 

 

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#Arka Sokaklar#Zafer Ergin#Zafer Ergin

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