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Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Sevginin Gücü filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Sevginin Gücü oyuncu kadrosu

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Sevginin Gücü filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Sevginin Gücü oyuncu kadrosu
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Sevginin Gücü Hint filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevginin Gücü bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmde Pakistanlı konuşamayan küçük Shahida karakterine Harshaali Malhotra hayat veriyor. İşte Sevginin Gücü filmi ile ilgili bilgiler…

Sevginin Gücü filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Sevginin Gücü Hint filmi oyuncu kadrosunda Salman Khan, Kareena Kapoor, Haarshaali Malhotra gibi isimler bulunuyor.

SEVGİNİN GÜCÜ KONUSU

Pakistanlı konuşamayan küçük Shahida'nın (Harshaali Malhotra) annesi, Hindistan'da çocuğunun tedavi edileceğini öğrenir. Hindistan'a gidiş yolculuğunda küçük Shahida, annesini kaybeder. Hindistan'da Shahida'ya yardım edecek olan kişi ise Bajrangi Bhaijaan müridinden olan Pavan'dır. Pavan (Salman Khan) ile Shahida'nın yolları bakalım nasıl kesişecek ve Pavan, Shaihada'yı ailesine ulaştırabilecek midir?

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI

Salman Khan

Kareena Kapoor

Sharat Saxena

Haarshaali Malhotra

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