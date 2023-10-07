Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven sessizliğini bozdu

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2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılanma süreci devam eden Ozan Güven, önceki gün Etiler’deki bir mekânda yapımcı Fatih Aksoy’la buluştu. Oyuncu, çıkışta kendisini görüntüleyen “2. Sayfa” programının muhabirine konuştu. Kariyerine ara veren Güven, “Geri dönüş mü var?” sorusunu “Mahalleye teftişe geldim. Fatih Abi ile muhabbet ettik. İş konuşmadık” diye yanıtladı.



Ozan Güven’in yakın arkadaşı Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde bir galada “Ozan ortaya bir prensip koydu. Başına gelen tatsız hadise neticelensin ve mahkeme kararı çıksın diye bekliyor.



BEN DE HERKESİ ÇOK ÖZLEDİM



Oyuncu arkadaşı olarak onunla oynamayı özledim” açıklamasını yapmıştı. Güven, ünlü komedyenin bu sözleri hatırlatılınca “Ben de herkesi çok özledim. Bir ayrılık durumu yok, buralardayım” dedi.

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Ünlü oyuncu, “Dava bitmeden setlere dönmeyecek misiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Dava devam ediyor. Hem dava sürecinde konuşmak doğru değil, hem de kimsenin canını sıkmaya gerek yok. Olaylar netleşecek, ondan sonra herkes her şeyi görecek. Az kaldı, bitmek üzere.”

AYVALIK'A MI TAŞINDI?

Ozan Güven, olayın ardından Ayvalık’a yerleştiği iddiasına da yanıt verdi: “Ben buralardayım, bir yere gitmedim. Ayvalık’a yerleştiğim söylendi. Ben de sizlere soracaktım neredeymiş tarlam diye.”