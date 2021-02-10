Sevgi Kıranlı bulundu mu? 35 yaşındaki şoförüne kaçan 4 torunlu Sevgi Kıranlı’nın kaybında son durum

Kendisinden 14 yaş büyük Sevgi Kıranlı ile birlikte kayıplara karışan Muammer’in eşi Semiha Hanım ise eşinin sabahın beşinde kalkıp Sevgi Kıranlı'nın evine kahvaltıya gittiğini hatta eşinin giderken kahvaltılık ve ekmek alıp gittiğini görenlerin olduğunu açıkladı. Davut Bey ise bunların yalan olduğunu belirtti.



Davut Bey, eşinin zorla tutulduğuna inandığını dile getirdi. Eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliği ile evden pazara çıkıyorum diye evden çıktığını iddia etti. Cambaz çiftinin ev sahibi yayına bağlandı ve Davut Bey'in yalan söylediğini iddia etti. Kayıp kadını gören kişi canlı yayında. Kadın ve şoförünü gördüğünü hatta fındık tarlalarında çalıştıklarını söyledi.