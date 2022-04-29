Seversin yakında Kanal D’de başlıyor… İlk tanıtımı yayınlandı

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Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.



Genç kızların romantik prensi oyuncu Tolga Tuna (Burak Yörük) ile güzeller güzeli Asya’nın (İlayda Alişan) aşk hikayesini ekrana getirecek olan Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.