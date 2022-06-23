Seversin ’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı…. Tolga ve Asya tehlikeli bir oyunun içerisinde!

Eğlenceli hikayesi ile beğeni kazanan dizide Asya (İlayda Alişan) ve Tolga (Burak Yörük) arasındaki buzlar yavaş yavaş erirken, Asya’nın bir yandan da dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için ailesinin güvenini kazanması gerekmektedir. Bahri, dizinin geleceği için Tolga ve Asya'ya sevgiliymiş gibi davranmalarını söyler. Ancak sevgililik oyunu beklenmedik bir duruma dönüşür. Kadir, bir an evvel düğün yapmaları için hazırlıklara başlar. Peki Tolga ve Asya bu oyunun içinden nasıl çıkacaktır?
Seversin yeni bölümleri ile her Çarşamba Kanal D’de…