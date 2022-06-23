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Seversin ’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı…. Tolga ve Asya tehlikeli bir oyunun içerisinde!

#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımların üstlendiği dizisi “Seversin” her çarşamba yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ediyor.

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Eğlenceli hikayesi ile beğeni kazanan dizide Asya (İlayda Alişan) ve Tolga (Burak Yörük) arasındaki buzlar yavaş yavaş erirken, Asya’nın bir yandan da dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için ailesinin güvenini kazanması gerekmektedir. Bahri, dizinin geleceği için Tolga ve Asya'ya sevgiliymiş gibi davranmalarını söyler. Ancak sevgililik oyunu beklenmedik bir duruma dönüşür. Kadir, bir an evvel düğün yapmaları için hazırlıklara başlar. Peki Tolga ve Asya bu oyunun içinden nasıl çıkacaktır?

Seversin ’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı…. Tolga ve Asya tehlikeli bir oyunun içerisinde


Ekran başarısını sosyal medyada da sürdüren dizinin oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan ve Burak Yörük ile birlikte Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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 Seversin yeni bölümleri ile her Çarşamba Kanal D’de…

Seversin ’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı…. Tolga ve Asya tehlikeli bir oyunun içerisinde


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#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

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