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Seversin ’in Asya’sı ve Tolga’sı: İlayda Alişan ve Burak Yörük…

#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

Kanal D’nin, yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi Seversin ’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği dizinin, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

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Birbirine zıt iki gencin keşisen yolları…
Sevilen oyuncular İlayda Alişan ve Burak Yörük, sürpriz bir şekilde karşılaşarak, dönüşü olmayan bir yola giren Asya ve Tolga’nın hikayesini izleyici ile buluşturacak.
İlayda Alişan, İstanbul’da bir Avm’de tezgahtar olarak çalışan, kendi imkanları ile üniversite sınavlarına hazırlanan, gözü kara, hakkını yedirmeyen ve abisi Kadir’in en güvendiği kız kardeşi Asya karakterine hayat verecek.
Burak Yörük ise yirmili yaşların sonunda atletik bir fiziğe sahip, oldukça yakışıklı, tüm çocukluğu dizi, reklam filmlerinde geçmiş, istikrarlı bir şekilde işten işe atlayarak başrole kadar gelmiş ve ünü sınırları aşmış oyuncu Tolga Tuna karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin ’in Asya’sı ve Tolga’sı: İlayda Alişan ve Burak Yörük…


Yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan Seversin’in genel hikayesi şöyle;
Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.
Seversin yakında Kanal D’de…
Seversin ’in Asya’sı ve Tolga’sı: İlayda Alişan ve Burak Yörük…


 

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#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

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