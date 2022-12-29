Setin neşe kaynağı!

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SETİ KAHKAHAYA BOĞDU

Ersin Korkut, Şafak Sezer ile birlikte rol aldığı “Kutsal Damacana 4” filmi için İskoç milli kıyafeti ‘kilt’le kamera karşısına geçti. Canlandırdığı karakter için İskoç eteği giyen ünlü oyuncu bu haliyle seti kahkahaya boğdu. Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı filmde Şafak Sezer ise ‘Papaz Fikret’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

20 OCAK’TA VİZYONDA

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu “Kutsal Damacana 4”, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek. İlki 2007 yılında çekilen seride; yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselen Fikret, bu yeni filmde yurda kesin dönüş yapıyor.