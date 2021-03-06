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Televizyon
Haber Giriş: 06.03.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında? Serpil Sarı'nın hayatı ile ilgili merak edilenler

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Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında? Serpil Sarı'nın hayatı ile ilgili merak edilenler

Serpil Sarı'nın hayatı İbo Show programına katılmasının ardından merak konusu oldu. 6 Mart İbo Show konukları arasında yer alan Serpil Sarı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında? İşte, İbrahim Tatlıses’in eski vokalisti ünlü isim hakkında bilgiler

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında yer alan Serpil Sarı, İbrahim Tatlıses’in eski vokalistidir. Mart ayında dünyaya gelmiştir.

Ünlü isim 2010 yılında Tecelli, 2015 yılında Misafir, 2019 yılında Öldüm Öldüm isimli albümlerini çıkarmıştır. İbo Show'un eski bölümlerinde şarkılar seslendirmiştir.

Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında Serpil Sarının hayatı ile ilgili merak edilenler

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