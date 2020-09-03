Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Hayat’ın Adem’i ile ilgili bilgiler

Serkan Çayoğlu, Yeni Hayat dizisi oyuncuları arasında bulunuyor. Sevilen oyuncu dizide Adem karakterine hayat verecek. 30’lu yaşlarının ortalarında, eski bordo bereli olan Adem evli ve bir çocuk babasıdır. Bir operasyonda yaşanan talihsizlik sonrasında ordudan ayrılmak zorunda kalan Adem için hayat yeniden başlar adeta…İşte Serkan Çayoğlu ile ilgili bilgiler…

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

1987 yılında Almanya'da doğan Serkan Çayoğlu, Zeytin Tepesi adlı diziyle oyunculuk hayatına başladı. Üniversitat Erlangen Nünberg Ekonomi bölümünden mezun olan Çayoğlu, Almanya'da 7 yıl profesyonel modellik yaptıktan sonra Türkiye'ye gelerek Dolunay Soysert, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk ve kamera önü eğitimi aldı.

Eğitimini üniversitenin Ekonomi bölümünde Almanya da tamamlamıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur‘un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Hande Yener‘in “Ya Ya Ya” klibinde de oynamıştır. Şu an Kiraz Mevsimi'nde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmaktadır. Ayrıca bir ikiz kardeşi vardır.

YER ALDIĞI PROJELER

2018 Börü – Startv – Can Emre, Cem Özüduru

2016 Hayatımın Aşkı – Kanald – Ketche, Osman Taşçı, Barış Yöş

2014 Zeytin Tepesi – Kanald – Barış Yöş

2014 Kiraz Mevsimi – Foxtv - Filiz Gülmez , Eda Teksöz ,Nihal Işıksaçan , Aslı Kahraman

2011 Kuzey Güney – Kanald - Mehmet Ada Öztekin , Cem Tatlıtuğ

YENİ HAYAT DİZİSİ ADEM KARAKTERİ

30’lu yaşlarının ortalarında, eski bordo bereli olan Adem evli ve bir çocuk babasıdır. Bir operasyonda yaşanan talihsizlik sonrasında ordudan ayrılmak zorunda kalan Adem için hayat yeniden başlar adeta… Adem’in arkadaşı Bekir’in patronu Timur, karısı Yasemin için bir koruma tutmak istemektedir. Adem, korumakla görevli olduğu kadınla, Yasemin’le tanıştığında, asıl tehlikenin çok daha başka ve ölümden bile büyük olduğunu ruhunun derinliklerinde hissetse de, bunu korkunun verdiği panikle derhal bastırır. Adem için, hayatında ilk defa yaşadığı bu duygu anlaşılmaz olmakla kalmaz, aynı zamanda kabul edilemezdir.

Ancak, Adem ne kadar kaçmaya çalışsa da bu kadında onu çeken bir şey vardır. Zamanla Yasemin’i tanıdıkça yaşadığı ikilem Adem’i alt üst eder. Bir tarafta ailesi ve Timur’a verdiği söz diğer tarafta Yasemin… Tüm bu karmaşanın içinde bir karar verip ailesiyle çekip gitmeye niyetlendiğinde öğrendiği sır ise herkesin kaderini etkileyecektir.