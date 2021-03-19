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Televizyon
Haber Giriş: 19.03.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Serhat Tutumluer Hercai dizisinden ayrıldı mı?

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Serhat Tutumluer Hercai dizisinden ayrıldı mı?

Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Serhat Tutumluer diziden ayrıldı. Serhat Tutumluer'in diziden ayrılacağı yönündeki haberler, sosyal medyada hızla yayılmasının ardından dizi takipçileri tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Serhat Tutumluer Hercai dizisinden resmen ayrıldı. Dizide Hazar Şadoğlu rolü ile yer alan Serhat Tutumluer, gelecek sonraki bölümlerde yer almayacak. Hercai dizisinde Serhat Tutumluer öncesinde ise Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası ayrılık kararı almıştı.

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.

 Oynadığı diziler;

YılAdRol
1997Tersine Akan NehirMazlum
2003ÇaylakAsım
2004Kasırga İnsanlarıAlphan
2004SahraMithat
2006Esir KalplerDemir Uyguner
2006Erkekler AğlamazMurat
2007Ezo gelinKadim
2008Ay IşığıKemal
2009Kül ve AteşÖmer Toprak
2010Güneydoğudan Öyküler Önce VatanMetin Orhun
2011-2014Umutsuz Ev KadınlarıSinan Kalyoncu
2014-2016FilintaBoris Zaharyas
2016OyunbozanMahir Yamaner
2017Vatanım SensinBaşbakan yardımcısı Kostas
2018Bir Umut YeterKenan Akar
2019-HercaiHazar Şadoğlu

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