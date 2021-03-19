Serhat Tutumluer Hercai dizisinden ayrıldı mı?

Serhat Tutumluer Hercai dizisinden resmen ayrıldı. Dizide Hazar Şadoğlu rolü ile yer alan Serhat Tutumluer, gelecek sonraki bölümlerde yer almayacak. Hercai dizisinde Serhat Tutumluer öncesinde ise Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası ayrılık kararı almıştı.

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.

Oynadığı diziler;

Yıl Ad Rol 1997 Tersine Akan Nehir Mazlum 2003 Çaylak Asım 2004 Kasırga İnsanları Alphan 2004 Sahra Mithat 2006 Esir Kalpler Demir Uyguner 2006 Erkekler Ağlamaz Murat 2007 Ezo gelin Kadim 2008 Ay Işığı Kemal 2009 Kül ve Ateş Ömer Toprak 2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Metin Orhun 2011-2014 Umutsuz Ev Kadınları Sinan Kalyoncu 2014-2016 Filinta Boris Zaharyas 2016 Oyunbozan Mahir Yamaner 2017 Vatanım Sensin Başbakan yardımcısı Kostas 2018 Bir Umut Yeter Kenan Akar 2019- Hercai Hazar Şadoğlu

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