Serhat Tutumluer Hercai dizisinden ayrıldı mı?
Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Serhat Tutumluer diziden ayrıldı. Serhat Tutumluer'in diziden ayrılacağı yönündeki haberler, sosyal medyada hızla yayılmasının ardından dizi takipçileri tarafından da üzüntüyle karşılandı.
Serhat Tutumluer Hercai dizisinden resmen ayrıldı. Dizide Hazar Şadoğlu rolü ile yer alan Serhat Tutumluer, gelecek sonraki bölümlerde yer almayacak. Hercai dizisinde Serhat Tutumluer öncesinde ise Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası ayrılık kararı almıştı.
SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?
1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.
Oynadığı diziler;
|Yıl
|Ad
|Rol
|1997
|Tersine Akan Nehir
|Mazlum
|2003
|Çaylak
|Asım
|2004
|Kasırga İnsanları
|Alphan
|2004
|Sahra
|Mithat
|2006
|Esir Kalpler
|Demir Uyguner
|2006
|Erkekler Ağlamaz
|Murat
|2007
|Ezo gelin
|Kadim
|2008
|Ay Işığı
|Kemal
|2009
|Kül ve Ateş
|Ömer Toprak
|2010
|Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan
|Metin Orhun
|2011-2014
|Umutsuz Ev Kadınları
|Sinan Kalyoncu
|2014-2016
|Filinta
|Boris Zaharyas
|2016
|Oyunbozan
|Mahir Yamaner
|2017
|Vatanım Sensin
|Başbakan yardımcısı Kostas
|2018
|Bir Umut Yeter
|Kenan Akar
|2019-
|Hercai
|Hazar Şadoğlu