Seren Serengil'den açıklama: Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı, neden yok?
Söylemezsem Olmaz programı haftaya bir eksikle başladı. Programın yorumcularından Seren Serengil'in yeni haftada görülmemesi soru işaretlerine neden oldu. Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı, neden yok? Soru işaretlerine yanıt Seren Serengil'in sosyal medya hesabından geldi.
Hafta başında programda yer almayan Seren Serengil, hikayeler bölümünden izleyicilerine seslendi. Serengil, yaptığı açıklamada; "Sevgili izleyicilerim, sevenlerim takipçilerim, Pazartesi ve Salı günü tetkiklerim ve doktor kontrollerim devam edeceğinden yayında olamayacağım. Arkadaşlarım en iyi şekilde idare edeceklerdir. Çarşamba günü kavuşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI
Zayıflık uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.