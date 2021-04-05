Seren Serengil'den açıklama: Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı, neden yok?

Hafta başında programda yer almayan Seren Serengil, hikayeler bölümünden izleyicilerine seslendi. Serengil, yaptığı açıklamada; "Sevgili izleyicilerim, sevenlerim takipçilerim, Pazartesi ve Salı günü tetkiklerim ve doktor kontrollerim devam edeceğinden yayında olamayacağım. Arkadaşlarım en iyi şekilde idare edeceklerdir. Çarşamba günü kavuşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI

Zayıflık uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.

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