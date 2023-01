Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu: 'Psikolojik şiddet ve mobbing'e dayanamadım!

Haberin Devamı

Bir süredir Bircan Bali ve Arto ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Seren Serengil, programda Ebru Yaşar haberi istemeyince kriz çıktı. İddialara göre yapımcıyla kavga eden Serengil'le yollar ayrıldı. Zor günler geçiren ve hastanelik olan Seren Serengil günler sonra açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaşan Serengil, merak edilen bütün soruları cevapladı.

"OLANLARA TAHAMMÜLÜM KALMADI"

"Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum "Söylemezsem Olmaz" isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım.

Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından uğradığım sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarının, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.

Kanal yönetimine, daha önce programda kalmam konusunda ısrarcı olan ve ayrılma kararımdan beni vazgeçiren, kendisine duyduğum saygı, bazı şeylerin değişeceğine duyduğum güven ve kendisinin hatırı için bir süre daha bu duruma katlandığım kanal sahibimiz Sayın Osman Gökçek'e ve siz değerli seyircilerime teşekkür ediyorum.

Her şeye , tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiğim programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla ve en önemlisi de ekmeğiyle oynamak gibi bir düşüncem olamayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulması sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda bu durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenlenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım.

En yakın zamanda sizin de beni görmek isteyeceğiniz, iş, emek ve enerjimi hak eden, saygı koşullarının korunduğu, vizyonuma uygun farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik sizden kısa bir müsaade istiyorum. Anlayışınız ve desteğinin için teşekkür ederim."