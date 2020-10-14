Şeref Sözü oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Şeref Sözü dizisi oyuncuları
Şeref Sözü dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şeref Sözü dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizide Tolga Sayışman Cihan karakterine, Sude Güler İsra karakterine, Hülya Darcan Emsal karakterine hayat veriyor. İşte Şeref Sözü konusu ve oyuncu kadrosuk
Şeref Sözü dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor. Şeref Sözü oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam gibi isimler bulunuyor. İşte Şeref Sözü dizisinin konusu ve karakterleri
ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI
Şeref Sözü oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.
Tolgahan Sayışman – Cihan Adabeyli
Sude Güler – İsra Adabeyli
Hülya Darcan – Emsal Adabeyli
Aras Aydın – Faruk Malik
Öykü Çelik – Yasemin Adabeyli
ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ KONUSU
Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.
Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.
Verilen “Şeref Sözü” geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!
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