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Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Şeref Sözü oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Şeref Sözü dizisi oyuncuları

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Şeref Sözü oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Şeref Sözü dizisi oyuncuları
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Şeref Sözü dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şeref Sözü dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizide Tolga Sayışman Cihan karakterine, Sude Güler İsra karakterine, Hülya Darcan Emsal karakterine hayat veriyor. İşte Şeref Sözü konusu ve oyuncu kadrosuk

Şeref Sözü dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor. Şeref Sözü oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam gibi isimler bulunuyor. İşte Şeref Sözü dizisinin konusu ve karakterleri

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI

Şeref Sözü oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

Tolgahan Sayışman – Cihan Adabeyli

Sude Güler – İsra Adabeyli

Hülya Darcan – Emsal Adabeyli

Aras Aydın – Faruk Malik

Öykü Çelik – Yasemin Adabeyli

Şeref Sözü oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Şeref Sözü dizisi oyuncuları

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ KONUSU

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Verilen “Şeref Sözü” geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

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