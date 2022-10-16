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Serdar Ortaç rekor kırdı

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#Serdar Ortaç#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi#Konser
Serdar Ortaç rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 10:34

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde pop müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, 11. kez sahne alarak bir rekora imza attı. Dinleyicisiyle boğazın ışıltılı görüntüsü altında buluşan ünlü sanatçı, şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.

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SERDAR ORTAÇ, PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA SAHNESİNİ FETHETTİ
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde geleneği bozmayan Serdar Ortaç, boğazın muhteşem atmosferinde dansçıları, orkestrası ve hitleriyle mekanı bir kez daha hınca hınç doldurdu. En sevilen şarkılarından biri olan ‘Mesafe’ ile konserine başlayan ünlü sanatçı, alkış tufanı ile karşılandı. Sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini isteyen Ortaç’a müzikseverler kayıtsız kalamadı. Hayranları, ünlü sanatçının ‘Karabiberim’den günümüze kadar en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarına doyamadı. Serdar Ortaç’ın kesintisiz müzik ziyafeti sunduğu gecede, müzikseverler kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman romantik aşk parçalarıyla duygu dolu anlar yaşadı. Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ortaç, esprili tavrıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini mest etti.

Serdar Ortaç rekor kırdı

Zengin repertuvarı ve bitmeyen enerjisiyle göz dolduran ünlü popçu, 2 saat süren performansıyla unutulmaz konserlerinden birine daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde imza attı.
Serdar Ortaç rekor kırdı

Serdar Ortaç, yoğun istek üzerine 21 Ekim tarihinde 12. kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

 

 

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#Serdar Ortaç#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi#Konser

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