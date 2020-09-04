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Haber Giriş: 04.09.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Serdar Gökhan kimdir, kaç yaşında? İşte Serdar Gökhan'ın hayatına dair bilgiler

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Serdar Gökhan kimdir, kaç yaşında? İşte Serdar Gökhan'ın hayatına dair bilgiler
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Usta oyuncu Serdar Gökhan, yer aldığı projelerin yanı sıra verdiği röportajlar ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Döneminin yakışıklı oyuncularından Serdar Gökhan, pek çok Yeşilçam sanatçısıyla aynı projede yer aldı. Peki, Serdar Gökhan kimdir, kaç yaşında? İşte Serdar Gökhan'ın hayatına dair bilgiler...

Gerçek adı Nusret Ersöz olan Serdar Gökhan 15 Mayıs 1946 tarihinde dünyaya geldi. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde okudu. Babı-ı Ali Nurosmaniye de yedi yıl tabela ve resimli roman ressamlığı yanı sıra film platolarında set dekoratörlüğü yaptı.Asıl mesleği ressamlık olan  Serdar Gökhan, oyunculuk kariyeriyle tanınıyor. 

1964 yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını atan Serdar Gökhan, atletik yapısının yanı sıra oyunculuk performansıyla da Yeşilçam’ın aranan isimlerinden oldu. 

1969 yılında Ses Dergisi’nin ”Sinema Yıldızı ” yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen’in dikkatini çekti. Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı. Önemli filmlerinden bazıları Gökçe Çiçek, Irmak (Lütfi Ö. Akad) ve Kara Doğan (Yılmaz Duru) olarak sayılabilir.

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