Seni farklı kılan bu şey belki de senin en büyük öğretmenin olacak!

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Bir Derdim Var 14 Aralık Perşembe akşamı son kez seyirci ile buluşacak.

Dizide Özge karakterine hayat veren Ava Yaman’ın seslendirdiği ‘Ah Canım Sevgilim’ şarkısının yer aldığı final bölümü tanıtımında genç Nilüfer’in geçmişte hocasına ben de normal olmak istiyorum demesi dikkat çekerken, Nilüfer’in kaybettiği bebeğinin mezarındaki halleri duygu dolu anlar yaşatıyor.

Özge’nin tehlikede olduğunu gördüğümüz tanıtımında Nilüfer’in Özge’yi kurtarmak için kendi hastalığını Ömer’in önünde itiraf etmesi her şeyin açığa çıkacağının sinyallerini veriyor.

‘Bir Derdim Var’ final bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D'de ekrana gelecek.