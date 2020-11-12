Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kimler? İşte Seni Çok Bekledim konusu ve kadrosu

Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide ikiliye Durul Bazan, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Mekin, Caner Şahin, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu eşlik ediyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCULARI



Özcan Deniz - Kadir

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

Mustafa Uğurlu

Yıldız Kültür

Caner Şahin

İlhan Şen

Ali İpin

Durul Bazan

Türkü Turan

Şehsuvar Aktaş

Ahmet Mekin

Selen Domaç

Lila Gürmen[2]

Sibel Şişman[3]