Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kimler? İşte Seni Çok Bekledim konusu ve kadrosu
Seni Çok Bekledim dizisinin detayları belli olmaya başladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes rolünü oynayan İrem Helvacıoğlu ile son olarak İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Özcan Deniz’i bir araya getiren Seni Çok Bekledim'in kasım ayı içerisinde ekran macerasına başlaması bekleniyor. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kimler? İşte Seni Çok Bekledim konusu ve kadrosu
Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide ikiliye Durul Bazan, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Mekin, Caner Şahin, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu eşlik ediyor.
SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCULARI
Özcan Deniz - Kadir
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
Mustafa Uğurlu
Yıldız Kültür
Caner Şahin
İlhan Şen
Ali İpin
Durul Bazan
Türkü Turan
Şehsuvar Aktaş
Ahmet Mekin
Selen Domaç
Lila Gürmen[2]
Sibel Şişman[3]
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