İhanet ortaya çıkacak mı?

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Dizinin yeni bölümünde;

Aldığı notun etkisinden çıkamayan Merve, söylenen adrese gittiğinde Hakan ile Sahra’yı el ele gördü.

Çaresizce otele dönen Merve, Hakan geldiğinde ona sakladığı her şeyi anlattı:

Bir çocuğum olmayacağını öğrendim Hakan… Sana hiçbir zaman bir aile veremeyeceğimi öğrendim… Ellerinle tasarladın bahçedeki parkı, odayı… 4 ay önce öğrendim. O günden beri de seni terk etmek için her şeyi denedim. Kaç doktora gittim, kaç hastaneye danıştım. Hepsi de aynı şeyi söyledi. Benimle birlikte olursan çocuğun olmayacak… Ben seninle ömrümün sonuna kadar yaşayabilirim… Sen aynı şeyi yapabilecek misin?

Kocası ile arasındaki buzları eritmeyi başaran Merve, balkona çıktığında Sahra ile karşılaştı. Hakan ile Sahra arasında olup bitenleri anlayan Merve, her sözü ile rakibine “ben buradayım” mesajı verdi.

Saunaya giden Merve, Sahra’yı karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Birbirlerine gözdağı veren iki kadının çocukluk arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Hakan ve Merve evliliği de sanılanın aksine aşk evliliği değil sadece yıllar önce birbirlerine ‘kimseye aşık olmayacağız’ sözü veren iki arkadaşın planıydı…

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Beklenmedik bir şekilde Hakan'a aşık Merve, Sahra'ya vazgeçmek istediğini söyledi ancak bu teklif kabul görmedi.

Merve'yi kararından vazgeçiremeyeceğini anlayan Sahra, bu kez el değiştirdi ve Hakan'a mesaj atıp onu İstanbul'a dönmeden önce son kez görmek istediğini söyledi.

Sahra'nın davetini karşılıksız bırakmayan Hakan, söyledikleri ile genç kadını şaşırttı.

Yaşadıklarımız benim hatamdı, karımla aramızdaki sorunları çözdük. Her şey bitti

Gizlendiği yerde Hakan ile Sahra'nın konuşmalarını dinleyen Merve bu durumdan çok mutlu oldu.

Sahra'yı Hakan'dan uzak durması konusunda uyaran Merve'nin kocasına olan aşkını anlatması da sonuç vermedi.

Bizim geçmişimiz öyle karanlık ki o aşk dediğin şey bile aydınlatamaz

Merve'nin Hakan'a anne olamayacağını söylediğini ve yaptıklarına gerekçe olarak bu durumu gösterdiğini öğrenen Sahra, bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıkardı.

Anne olabildiğini ikimiz de biliyoruz!

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Günün sonunda iki eski dost son bir anlaşma yaptılar:

Hakan'ı baştan çıkarmayı başarırsam işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz

Kendini köşeye sıkışmış hisseden Merve, doktora gitti ve anne olup olamayacağını sordu.

Daha önce olduğu gibi yine hamile kalabilirsiniz Merve Hanım

Merve ve Hakan'ı daha fazla rahatsız etmek istemeyen Kaan, kendine yeni bir ev bakmaya başladı. Kaan'a bu konuda yardım eden kişi Ömer, bulduğu emlakçı ise Sahra idi!

Yıllar önce eşini kaybeden ve kalbini aşka kapatan Kaan, Sahra'dan çok etkilendi.

Abisindeki değişimi fark eden ve bu durumdan rahatsız olan Hakan, durumu Merve ile de paylaştı.

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Planlarını adım adım uygulamaya başlayan Sahra, öğle yemeği için Kaan ile sözleşti. Kaan yemeğe kardeşi Hakan ve Merve'yi de davet etti.

Abisinin bahsettiği emlakçının Sahra olduğunu gören Hakan, büyük şok yaşadı.

Merve ile konuşmadan şirkete giden Hakan, Ömer'i odasına çağırıp ona Sahra'nın abisinden uzak durması gerektiğini söyledi.

Bunun için geçerli bir neden arayan Ömer, Hakan'ın Sahra'yı tanıdığını ve Merve'yi aldattığını öğrendi.

Dizinin final sahnesinde;

Sahra, Kaan ve ailesiyle yemek için sözleşti. Adı geçen emlakçının Sahra olduğunu gören Merve, kendisine açılan savaşın farkına vardı.

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Merve, sorduğu soru ile Hakan'ı şaşırttı: