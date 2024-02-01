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'Senden Önce'nin ‘Sultan’ı

Güncelleme Tarihi:

#Senden Önce#Sinem Ünsal#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 08:23

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Senden Önce’nin setinden kamera arkası fotoğraflar ortaya çıktı. Başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti.

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KANAL D’nin yeni dizisi ‘Senden Önce’ izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Aşk, sadakat ve ihanet ekseninde geçen dizinin setinden kamera arkası fotoğraflar ortaya çıktı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Sinem Ünsal, set ve karavan arasında geçen önemli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti. Dizide ‘Merve’ karakterini canlandıran güzel oyuncunun, saçları, gözleri ve bakışları sosyal medya kullanıcıları tarafından Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’a benzetilerek övgüyle bahsedildi.

Senden Öncenin ‘Sultan’ı

Türkan Şoray, 1971 yapımı ‘Melek mi, Şeytan mı’da ‘Nesrin’ karakterini canlandırdı.

Ekranın yeni ikilisi

Dünya çapında başarılı olan ‘Till Death’ dizisinden uyarlanan ve çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Senden Önce’, çok yakında seyirciyle buluşacak. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizi, tanıtımlarındaki ters köşe hikâyesiyle de merak uyandırdı. Şile’de çekimleri devam eden dizide Navruz ve Ünsal, evli bir çift olan Hakan ve Merve’ye hayat verecek.

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Senden Öncenin ‘Sultan’ı

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#Senden Önce#Sinem Ünsal#Kanal D

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