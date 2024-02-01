'Senden Önce'nin ‘Sultan’ı

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KANAL D’nin yeni dizisi ‘Senden Önce’ izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Aşk, sadakat ve ihanet ekseninde geçen dizinin setinden kamera arkası fotoğraflar ortaya çıktı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Sinem Ünsal, set ve karavan arasında geçen önemli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti. Dizide ‘Merve’ karakterini canlandıran güzel oyuncunun, saçları, gözleri ve bakışları sosyal medya kullanıcıları tarafından Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’a benzetilerek övgüyle bahsedildi.

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