Şenay Gürler ve Semih Saygıner aşkı nasıl başladı? 'Lazanyayı yedi evden gitmedi'

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Oyuncu Şenay Gürler ve bilardo şampiyonu Semih Saygıner, Sibel Arna’nın sunduğu “Ne Olursan Ol Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk oldu.

10 yıldır birlikte olan çifte ilişkilerinin nasıl başladığı soruldu. Şenay Gürler, “Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı. Çünkü o ara ben Adana’ya dizi çekmeye gittim. Döndüğümde onu eve, bir lazanya partisine davet ettim. Geliş o geliş” dedi.

Semih Saygıner de “Lazanya partisinden herkes gidince, Şenay bana ‘Sen de gitsene’ dedi, ben ise ‘Trafik var’ dedim ve kaldım” diye konuştu.

‘ÇOCUK DEĞİL DİREKT TORUN YAPACAĞIM’ DİYORDUM, OLDU

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Çift, boş zamanlarında Şenay Gürler’in torunuyla vakit geçirdiklerini anlattı. Semih Saygıner şöyle konuştu:



“Şenay ilk tanıştığımızda ‘Biliyor musun benim torunum var’ dedi. Dedim ‘Ne önemi var, ben sana âşığım’. Bir de arkadaşlarım bana sürekli ‘Çocuk yap’ diyordu. Ben de onlara ‘Ben direkt torun yapacağım’ diyordum. Oldu. Bu hayatta ne dileyeceğine çok dikkat edeceksin.”

KISKANÇLIK EN İLKEL SEVGİ GÖSTERİSİDİR

Semih Saygıner, ilişkilerinde kıskançlığa yer vermediklerini de söyledi: “Kıskançlık en ilkel sevgi gösterisidir. Bu gösterinin bir parçası olmamaya çalışıyoruz. Ben onu tanıdığımda oyuncuydu, dizilerde oynuyordu, tabii ki işine devam edecek. Ben onu alıp kapatacak mıyım? Yakınlaşma sahneleri oluyor, ‘Kim bu adam’ demem kadar saçma bir şey olabilir mi? Ya da o bana ‘Yurtdışı turnuvalarına gitme’ mi diyecek?”

Yakından daha güzelmiş

Semih Saygıner, sevgilisine övgüler yağdırdı: “Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, ben Türkiye’nin en güzel kadınlarından biriyle beraberim. Sadece fiziki açıdan değil, insani olarak da Şenay çok güzel bir kadın. Zaten kendisini uzaktan beğeniyordum, yakından daha güzelmiş.”