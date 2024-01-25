Senaristi Sema Ergenekon: Emmy’de ödül alacağımızı biliyordum

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Zirvede devam eden üçüncü sezonunu Uluslararası Emmy Ödülü’yle taçlandıran “Yargı” dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Milliyet Sanat’ın ocak sayısında Asu Maro’nun konuğu oldu.

Ünlü senarist, dizinin kazandığı ödülleri ve hayatında yarattığı değişiklikleri, özel hayatına ve eşi Uğur Aslan’la ilişkisine dair soruları içtenlikle yanıtladı. 51. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Telenovela’ ödülünü kazanacaklarını hissettiğini belirten Ergenekon, “Ben aday olurken de adaylığımızın kabul edileceğini biliyordum, ödül alacağımızı da biliyordum. O bir sezgi. İnanç hatta sezgi de değil. Galiba ekipteki en inanan da bendim” dedi.

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EĞER KANSERİ YAŞAMASAYDIM ŞU AN MUTSUZ OLABİLİRDİM

10 yıl önce kanser geçiren Sema Ergenekon bu deneyimin hayatında neleri değiştirdiğini “Eskiden başkaları üzülmesin, ortam bozulmasın, ayıp olur gibi birtakım yüklerin ve prangaların içinde kalıyordum. Şimdi daha kendimi ve kendi duygumu seçebiliyorum. Yapamadıklarımda da kendimi affediyorum. Kendimle daha pozitif bir ilişkim var” dedi ve ekledi: “Eğer öyle bir şey yaşamasaydım, şu an çok zor bir hayatım olabilirdi, mutsuz olabilirdim bence. En büyük değişikliği yönü kendime çevirerek yaptım.”

UĞUR AKIL HOCAM SEVDİĞİM ADAM

‘Yargı’da rol alan eşi Uğur Aslan’la ilişkisine dair de konuşan Sema Ergenekon “Çok öyle romantik bir çift değiliz. Daha gerçekçi ve hayatın içinde bir çiftiz . Bir defa çok iyi arkadaşız. Benim en yakın sırdaşım o. Her yaşadığım şeyi ona anlatırım, hikâyeleri ona sorarım. O bir tarafı ile akıl hocam, en yakın dostum, sevdiğim adam, çocuklarımın babası, o kadar çok kapsamlı bir tanımı var ki hayatımda, çok kıymetli. Ama en önemli şeyin evlilik içinde arkadaşlık olduğuna inanıyorum” dedi.